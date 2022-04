Diese Woche lohnt sich ein Blick in den Epic Games Store so richtig. Dieses Mal könnt ihr mit The Vanishing of Ethan Carter in ein mysteriöses Abenteuer starten. Zusätzlich wartet auf euch ein Rogue-Lite-Spiel, in dem ihr ein Held sein müsst.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Epic Games: Dieses Mal gratis für euch

Rogue Legacy

In Rogue Legacy kann jeder ein Held sein und das über Generationen hinweg. Jedes Mal, wenn der Spieler stirbt, wird dessen einzigartige Kind zum Nachfolger ernannt. Dieses kann Höhenangst haben oder farbenblind sein, doch man muss nicht perfekt sein, um dieses Spiel zu gewinnen.

Rogue Legacy Launch Trailer

Rogue Legacy zeigt Humor, doch Entwickler Cellar Door Games beschreibt das Spiel als sehr schwer. Immerhin kann mit dem während des Abenteuers gesammelten Gold die eigene Burg verbessert werden, um es den nachfolgenden Kindern leichter zu machen.

Der Metacritic-Score von Rogue Legacy liegt bei stolzen 85 Punkten und auch bei Steam kann das Spiel bisher überzeugen (Quellen: Metacritic / Steam).

Das Game könnt ihr euch ab dem 7. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

The Vanishing of Ethan Carter

Bei The Vanishing of Ethan Carter erwartet euch ein Mystery-Spiel in der Ego-Perspektive. Der Fokus liegt hier auf der Erkundung und der Entdeckung – also genau das Richtige für Fans spannender Geschichten.

The Vanishing of Ethan Carter - 2014 Trailer

Die Spieler schlüpfen hier in die Rolle des Privatdetektivs Paul Prospero. Dieser hat einen Hang zum Okkultismus und kann mit den Toten sprechen. Das nutzt er, um das Geheimnis eines verschwundenen Jungen zu lüften.

Der Metacritic-Score von The Vanishing of Ethan Carter liegt bei guten 82 Punkten. Zwar soll das Spiel weder lang noch eine große Herausforderung sein, doch die Story wird in allerhöchsten Tönen gelobt. Auch bei Steam schneidet das Spiel sehr positiv ab (Quellen: Metacritic / Steam).

Dieses Mystery-Abenteuer könnt ihr euch ab dem 7. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Die kommenden Gratis-Games

Insurmountable

Dieses Spiel führt euch weit nach oben. Als einsamer Bergsteiger müsst ihr unterschiedlichen Terrains trotzen sowie unzählige Herausforderungen und Risiken meistern – hin und wieder müsst ihr auch eine wichtige Entscheidung treffen.

Insurmountable | Launch Gameplay Trailer

Dank der prozedural erstellten Umgebung wird dieses Roguelike-Abenteuer vermutlich nie langweilig. Achtet auf eure Vitalwerte und bleibt am Leben, bis ihr sicher euer Ziel erreicht, denn eine Wiederbelebung gibt es hier nicht. Ein dynamisches Wettersystem sowie ein Tag-und-Nacht-Wechsel werden euch diese Mission begleiten.

Der Metacritic-Score von Insurmountable liegt bei stabilen 74 Punkten. Gelobt wird vor allem der Spaßfaktor, der erhalten bleibt, selbst wenn es im Spiel schwierig wird. Bei Steam wird das Spiel ebenfalls gelobt und schneidet positiv ab. (Quellen: Metacritic / Steam).

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 14. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

XCOM 2

In XCOM 2 sind es nicht mehr die Menschen, die die Erde beherrschen. Aliens haben die Macht übernommen und verfolgen einen finsteren Plan. Ihr schlüpft in die Rolle des Anführers einer Guerillatruppe und müsst den globalen Widerstand entfachen.

Official XCOM 2 Retaliation Trailer

XCOM 2 spielt 20 Jahre nach dem ersten Spiel. XCOM, die letzte Verteidigungslinie des Planeten, ist zerstört und die Aliens errichten funkelnde Städte. Eure Aufgabe ist es, eure Macht auszubauen und für die Menschheit zu kämpfen und die heimtückische Wahrheit über die Besatzer aufzudecken.

Der Metacritic-Score von XCOM 2 liegt bei guten 88 Punkten. Fans loben die Qualität des Spiels und die gegebene Herausforderung. Auch bei Steam schneidet das Spiel recht positiv ab. (Quellen: Metacritic / Steam).

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 14. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

