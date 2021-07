Huawei hat mit HarmonyOS ein komplett neues Betriebssystem entwickelt, das gegen Android von Google antritt. Bisher gab es nur Updates für ältere Handys, in wenigen Tagen soll aber erstmals ein Smartphone vorgestellt werden, das direkt mit HarmonyOS erscheint und dafür dann auch optimiert ist.

Huawei P50 Pro mit HarmonyOS: Vorstellung am 29. Juli bestätigt

Über den Vorstellungstermin am 29. Juli 2021 für das Huawei P50, P50 Pro und P50 Pro Plus wurde lange spekuliert und nun ist er von offizieller Seite bestätigt. Der chinesische Konzern wird sein nächstes Flaggschiff-Smartphone mit dem neuen Betriebssystem also in wenigen Tagen endlich enthüllen. Eigentlich hätte das Huawei P50 Pro schon vor Monaten vorgestellt werden müssen. Durch fehlende Komponenten, die der chinesische Konzern einfach nicht mehr benutzen darf, hat sich alles so lange verzögert.

Interessanterweise findet die Präsentation des Huawei P50 Pro nicht zuerst in China statt, sondern weltweit. Unklar ist aktuell, ob es sich wieder um so eine Veranstaltung wie bei der Huawei Watch 3 und den Tablets handeln wird. Es war zwar eine internationale Vorstellung, vieles war aber auf Chinesisch gehalten. Dazu zählen auch Werbevideos und viel Text, den wir dann nicht verstehen konnten.

Die Veranstaltung wird schon etwas ganz Besonderes, denn das Huawei P50 Pro wird das erste Smartphone des chinesischen Konzerns, das direkt mit HarmonyOS erscheint. Gut möglich, dass wir auf dem Handy Funktionen zu sehen bekommen, die den bisherigen Modellen fehlen. Besonders das Zusammenspiel zwischen dem Smartphone, der Smartwatch und dem Tablet könnte noch einmal in den Fokus gerückt werden.

Im Video seht ihr das vorige Event von Huawei mit HarmonyOS:

Huawei P50 Pro: 5G-Modem wird zum Problem

Technisch wird das Huawei P50 Pro wohl etwas einschränkt sein. Laut den letzten Informationen wird beispielsweise ein spezieller Snapdragon 888 zum Einsatz kommen, der mit einem 4G-Modem ausgestattet wurde, da Huawei nicht genug 5G-Komponenten bekommt. Zudem soll wohl beim Arbeitsspeicher gespart werden. Es wird spannend sein zu sehen, wie Huawei diese schwierige Situation meistert.