Der Meta-Konzern droht der EU damit, den europäischen Kontinent zu verlassen. Facebook, Instagram und weitere Dienste könnten „wahrscheinlich“ nicht mehr angeboten werden, wenn die EU bei ihrer Position zum Micro-Targeting bleibt. Nun gibt es eine neue Stellungnahme, in der zurückgerudert wird.

Facebook Facts

Originalartikel:

Facebook und Instagram: Abschied aus der EU droht

Meta, ehemals als Facebook bekannt, hat seinen jährlichen Sicherheitsbericht für die amerikanische Securities and Exchange Commission veröffentlicht. Dort ist eine Drohung an die Europäische Union zu finden. Sollte es beim Thema Micro-Targeting und Datenaustausch zu keiner Einigung kommen, dann müssen Angebote wie Facebook und Instagram in Europa „wahrscheinlich“ eingestellt werden.

Meta stört sich insbesondere an der EU-Forderung, Daten europäischer Bürger nicht zusammenzuführen und in den USA zu verwalten. Dem Konzern nach ist das aber Bedingung, um Nutzer per Online-Werbung gezielt ansprechen zu können.

Meta geht allerdings selbst davon aus, in naher Zukunft eine Einigung mit der EU zu erreichen. Sollte das nicht der Fall sein, dann wäre Meta „nicht in der Lage, eine Reihe unserer wichtigsten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Facebook und Instagram, in Europa anzubieten“ (Quelle: Christoph Schattleitner bei Twitter). WhatsApp wird in diesem Zusammenhang nicht namentlich erwähnt.

Für die Zukunft hat sich Meta viel vorgenommen. Mehr zu den Plänen gibt es hier im Video:

Facebook wird zu Meta: Das sind Mark Zuckerbergs Pläne

Facebook: Werbung für viele Unternehmen wichtig

Für viele Unternehmen wäre ein vollständiger Rückzug Facebooks ein echter Schlag. Nicht nur in Deutschland oder der EU, sondern weltweit nutzen viele Unternehmen Facebooks umfassende Werbewerkzeuge, um mögliche Kunden so gezielt wie möglich anzusprechen. Meta hofft nun wohl, mit Druck ein Umdenken bei den EU-Entscheidern bewirken zu können.

Meta steht unterdessen vor einem ganz anderen Problem. Erstmals in der Geschichte Facebooks gibt es weniger aktive Nutzer als zuvor. Nach Bekanntgabe des historischen Nutzerverlusts ging es für die Meta-Aktie steil nach unten.