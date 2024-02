Falsche Deutschlandtickets: Dreister Betrüger richtet enormen Schaden an

Bei einer Hausdurchsuchung in Halle ist ein dreister Betrugsfall ans Licht gekommen – ein Jugendlicher soll gefälschte Deutschlandtickets verkauft und damit einen Schaden von über 10.000 Euro angerichtet haben.

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg vermeldet, wurde am 28. Februar 2024 eine Hausdurchsuchung in Halle durchgeführt, bei der mehrere hundert gefälschte Deutschlandtickets sichergestellt wurden. Der Tatverdächtige ist ein 15-Jähriger, der auf falsche Namen ausgestellte Tickets angesammelt haben soll. Er steht im Verdacht, diese Tickets an andere verkauft zu haben.

Anzeige

Deutschlandticket: Betrugsfall richtet über 10.000 Euro Schaden an

Die Schadenssumme des Betrugsfalls ist derzeit noch nicht abschließend festgesetzt, beläuft sich laut den ersten Angaben jedoch auf rund 16.000 Euro. Der Jugendliche war auffällig geworden, als er selbst mit einem Deutschlandticket angetroffen wurde, das nicht auf seinen Namen ausgestellt war.

Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung des Verdächtigen waren insgesamt 20 Einsatzkräfte im Einsatz, die mehrere elektronische Speichermedien, Sim-Karten sowie Smartphones beschlagnahmten. Ebenso wurden ein Schlagstock, ein Einhandmesser und eine Schreckschusspistole sichergestellt. Die Ermittlungen dauern weiter an. (Quelle: Bundespolizei Magdeburg)

Anzeige

49-Euro-Ticket: Debatte um Angebot hält an

Seit seiner Einführung am 1. Mai 2023 ist das Deutschlandticket für viele Menschen eine beliebte Nahverkehrsoption, doch das Konzept wird immer wieder diskutiert und in Frage gestellt. Insbesondere eine Preiserhöhung steht nun schon seit Monaten im Raum, doch die Zahlen variieren je nach Einschätzung und ein entsprechender Entschluss wurde dazu bislang noch nicht gefasst.

Auch die Fahrradmitnahme ist bei dem beliebten Ticket bisher nicht einheitlich geregelt, sondern lässt regionale Unterschiede zu. Viele Nutzer wünschen sich deshalb eine übergreifende Regelung, die in allen Bundesländern gleichermaßen umgesetzt und eine somit möglichst problem- und nahtlose Mitnahme ermöglicht.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.