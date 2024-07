Fans sind fassungslos: Disney ruiniert legendären Star-Wars-Charakter

Das Serien-Finale von Star Wars: The Acolyte ist auf Disney+ erschienen und hält einige Überraschungen parat. Darunter auch den ersten Live-Action-Auftritt einer legendäre Star-Wars-Figur. Das kommt aber nicht bei allen Fans gut an. Wir fassen euch die ganze Situation zusammen.

Das Finale von The Acolyte stößt einigen Fans sauer auf

Hinweis: Der Artikel enthält Spoiler zur letzten Folge der ersten Staffel von Star Wars: The Acolyte. Wer das Staffel-Finale auf Disney+ also noch nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle aufhören weiterzulesen.

Star Wars: The Acolyte hat in den vergangenen Wochen für viel Gesprächsstoff unter Fans gesorgt. Das Season-Finale ist da keine Ausnahme. Wer generell wissen will, wie die Serie bei Kritikern und Fans ankam, der sollte den folgenden Artikel aufsuchen:

In der vorerst letzten Folge gab es wieder einiges zu sehen. Darunter etwas Lichtschwert-Action, den einen oder anderen Tod und einen kurzen Blick auf einen legendären Star-Wars-Charakter. Die Rede ist von Darth Plagueis, einem mächtigen Sith-Lord:

Der kurze Auftritt lässt viel Raum für Spekulationen. Bei manchen Fans sorgt er aber bereits jetzt für verständnisloses Kopfschütteln.

In den vergangenen Folgen wurde offenbart, dass die beiden Hauptfiguren Mae und Osha keine Zwillinge sind, sondern ein und dieselbe Person. Erschaffen durch den Einsatz der Macht. Eine Fähigkeit, die vor The Acolyte dem bereits erwähnten Darth Plagueis zugeschrieben wurde.

Die verärgerten Fans sind nun davon überzeugt, dass der Auftritt des Sith-Lords andeutet, dass Darth Plagueis diese Fähigkeit von den Hexen aus The Acolyte übernommen hat. Auch wenn es dafür keinen Beweis gibt.

Dazu schreibt der Star-Wars-YouTuber StarWarsTheory auf X (ehemals Twitter):

Nice, der gruselige Plagueis, der zu diesem Zeitpunkt höchstens 15 Jahre alt ist, hat die Beiden beobachtet und erfahren, dass die Hexen Leben aus der Macht erschaffen können. (Quelle: X)

Was ist nun aber genau das Problem der Fans? Ihrer Meinung nach beschmutzt diese Idee das Ansehen von Darth Vader. Schon seit Jahren gibt es zahlreiche Theorien darüber, dass Vaders Geburt die Manipulation der Macht durch Darth Plagueis zurückgeht (Quelle: Screen Rant).

Sollten also tatsächlich die Hexen der Ursprung für Darth Plagueis Fähigkeit sein, so wäre The Acolyte der Ursprung der wohl beliebtesten Star-Wars-Figur und das geht den Kritikern der Serie gegen den Strich.

Noch ist das aber alles reine Spekulation. Es bleibt abzuwarten, was Disney wirklich mit Darth Plagueis in einer möglichen zweiten Staffel von The Acolyte vor hat. Bis dahin ist das viel heiße Luft um Nichts.