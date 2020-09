Bildquelle: Mockuper

Bei Microsoft scheint der Wurm drin zu sein – zumindest, was die Update-Versorgung in Windows 10 angeht. Die neueste Version macht mal wieder Probleme. Das Kuriose: Der Fehler wurde bereits mit einem anderen Patch behoben, ist nun jedoch wieder zurück.

Update-Fehler in Windows 10: Energiespar-Modus nicht mehr nutzbar

Über das Windows-Insider-Programm erhalten Nutzer vor allen anderen Zugriff auf die neusten Versionen von Windows 10. Doch diese sind meist alles andere als bugfrei, wie das neueste Beispiel aufzeigt. Die Version mit der Kennnummer KB4571744 scheint bei einigen Anwendern zu Problemen zu führen, wie sich an einigen Einträgen im offiziellen Forum erkennen lässt.

So melden die Nutzer einen Fehler, durch den der Energiespar-Modus von Windows 10 nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Anstatt wie gewollt in den Ruhemodus zu wechseln, schaltet sich das entsprechende System immer wieder von selbst ein. Das dürfte bei einigen Nutzern für hochgezogene Augenbrauen sorgen, denn ein derartiges Problem hatte Windows 10 schon einmal. Der entsprechende Bug wurde jedoch bereits im Mai 2020 mit dem Update KB4568831 gefixt. Es scheint also einen neuen Ursprung für das Problem zu geben.

Fehlerhaftes Windows-Update: Das könnt ihr tun

Eine offizielle Lösung seitens Microsoft wird bislang nicht angeboten – das Problem wird bis dato noch nicht auf der entsprechenden Webseite aufgeführt. Das Forenmitglied Jfgarciamex hat jedoch einen Hotfix gefunden. So scheint der Dienst „Mousocoreworker.exe“ der Auslöser für das Problem zu sein. Dieser kann mit wenigen Klicks über den Task-Manager beendet werden.

Anschließend soll der Rechner neugestartet werden. Nach dem Hochfahren soll Windows 10 dann über die Update-Funktion automatisch den Patch KB4570721 einspielen. Die Aktualisierung sorgt dafür, dass der fehlerhafte Dienst deaktiviert und das Problem damit gelöst wird.