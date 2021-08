Mit der Fitbit Charge 5 gibt es einen neuen Fitness- und Gesundheits-Tracker, der einige nützliche Funktionen von der Smartwatch Fitbit Sense übernommen hat. Highlights sind neben einem AMOLED-Display auch ein EKG sowie eine gute Laufzeit.

Fitbit Charge 5 mit EKG und GPS

Nach der Übernahme durch Google hat Fitbit eine neue Generation seines wohl beliebtesten Trackers für das Handgelenk vorgestellt. Einige Features wurden dabei vom direkten Vorgänger übernommen, andere stammen sogar von der Premium-Smartwatch Fitbit Sense. Beim Design wiederum hat man sich weniger von eigenen Produkten inspirieren lassen und setzt statt auf ein kantiges Aussehen lieber auf weiche Linien.

Neu ist unter anderem ein EKG-Sensor, mit dem die Herzfrequenz untersucht und ein mögliches Vorhofflimmern erkannt wird. Zur Messung müssen Besitzer ihren Zeigefinger und Daumen etwa 30 Sekunden an die Sensoren anlegen. Darüber hinaus steht ein EDA-Sensor bereit, um über die Haut Stresssymptome zu erkennen. Ganz wie bei der Fitbit Charge 4 wurde auch beim Nachfolger an ein GPS-Modul gedacht.

Mehr Infos zum neuen Tracker gibt es hier im offiziellen Video:

Dem Hersteller zufolge ist das kleine und nun farbige AMOLED-Display doppelt so hell wie beim Vorgänger. Es stehen 20 Ziffernblätter zur Auswahl. Optional kann das Display in den Always-On-Modus geschaltet werden. Der integrierte Akku soll eine Laufzeit von bis zu sieben Tagen bieten. Die Batterie ist in zwei Stunden voll aufgeladen (Quelle: Fitbit).

Fitbit Charge 5 für 179,95 Euro

Die Fitbit Charge 5 kann direkt beim Hersteller in den Farben Schwarz, Graublau und Mondweiß für 179,95 Euro vorbestellt werden. Mit der Auslieferung soll Ende September 2021 begonnen werden. Wer sich jetzt für den Tracker entscheidet, der erhält sechs Monate lang Zugriff auf Premium-Funktionen wie eine detailliertere Analyse der gewonnenen Daten.