fraenk im Test: Einfacher Tarif im Telekom-Netz erhöht Datenvolumen

fraenk bietet einen einfachen Tarif im Telekom-Netz, jetzt mit 10 GB für 10 Euro im Monat. Wer Freunde wirbt, erhät noch mehr Datenvolumen. Alle Vor- und Nachteile erfahrt ihr in unserem Test zum fraenk-Tarif.

fraenk: Allnet-/SMS-Flat & 10 GB LTE im Telekom-Netz für 10 Euro im Monat (oder 17 GB für 15 Euro)

Achtung, komplizierte Familienverhältnisse: Die Telekom hat nicht nur ein eigenes Mobilfunktarif-Sortiment, sondern mit Congstar auch eine separate Mobilfunktochter. Congstar wiederum stellt die eigenen Dienste anderen Marken zur Verfügung, etwa den Supermarktketten Rewe und Penny. Seit April 2020 gibt es eine weitere Untermarke von Congstar und damit sozusagen einen Telekom-„Enkel“: fraenk.

Kein Blödsinn, wenig Kleingedrucktes, nur ein Tarif – das sind die Leitlinien, die das Angebot von fraenkbeinhaltet. Für exakt 10 Euro im Monat erhält man 10 GB LTE-Daten im Telekom-Netz, inklusive Allnet-Telefonie und SMS. Wer mehr Daten braucht, kann auch einen tarif mit 17 GB für 15 Euro monatlich wählen. Gutes Angebot? Im Groben: ja. Doch es gibt ein paar Details, die man wissen und beachten sollte. GIGA klärt für euch, was fraenk bietet, mal abgesehen vom etwas seltsamen Namen.

fraenk: Das Angebot des Handytarifs

Zu den Kernfakten: fraenk bietet

eine SMS- und Telefonie-Flat in alle deutschen Netze,

in alle deutschen Netze, 10 GB LTE -Datenvolumen (alternativ auch 17-GB-Option verfügbar),

-Datenvolumen (alternativ auch 17-GB-Option verfügbar), eine Download-Geschwindigkeit von maximal 25 MBit/s, maximal 10 MBit/s im Upload,

alle Dienste im Netz der Telekom ,

, eine Gebühr von 10 Euro im Monat (alternativ 15 Euro für 17 GB Daten),

(alternativ 15 Euro für 17 GB Daten), monatliche Kündbarkeit ,

, alle Dienste komplett digital: Bestellung per App, Zahlen per PayPal und

auf Wunsch eine eSIM.

Lassen wir die teils billigeren Tarife im o2- und im Vodafone-Netz außen vor – für manche Kundinnen und Kunden ist ein Tarif im Telekom-Netz alternativlos. Auf dem Papier ist fraenk jedenfalls ein gutes Angebot, wie gesagt: fürs Telekom-Netz. Aber kein Preisbrecher, denn bei Anbietern wie Drillisch (o2-Netz) oder SIMon Mobile (Vodafone-Netz) gibt es teils noch mehr Daten fürs Geld.

Reduziert, fast schon minimalistisch gibt sich die Congstar-Marke auf seiner Webseite (Screenshot von fraenk.de am 23.04.2020).

Vorteile, Nachteile und Besonderheiten von fraenk

Wir haben uns das Angebot ganz genau angesehen und nennen euch hier die wichtigsten Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Tarifen.

Vorteil/Nachteil: Alles digital. Die Bestellung erfolgt per App (für iPhone und Android). Der Kundenservice ist nur per Chat zu erreichen. Einfach, ja, aber in manchen Situationen auch einschränkend, wenn man etwa eine Kundenhotline telefonisch erreichen möchte. (Wir haben aber nur gute Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht.)

Die Bestellung erfolgt per App (für iPhone und Android). Der Kundenservice ist nur per Chat zu erreichen. Einfach, ja, aber in manchen Situationen auch einschränkend, wenn man etwa eine Kundenhotline telefonisch erreichen möchte. (Wir haben aber nur gute Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht.) Vorteil/Nachteil: Alles über PayPal. Es gibt weder Bankabbuchung noch Kreditkarten oder andere alternative Bezahlmöglichkeiten – nur PayPal. Das Fehlen von Bezahl-Optionen ist nicht zwingend von Vorteil, auch wenn ein Großteil der Interessenten PayPal haben wird. Aber: Weil PayPal als Personen-Verifizierung reicht, spart man bei sich der Anmeldung die mühselige Online-Identifizierung. App installieren, anmelden, PayPal verknüpfen und ein paar Tage später hat man die aktivierte SIM in der Post.

Es gibt weder Bankabbuchung noch Kreditkarten oder andere alternative Bezahlmöglichkeiten – nur PayPal. Das Fehlen von Bezahl-Optionen ist nicht zwingend von Vorteil, auch wenn ein Großteil der Interessenten PayPal haben wird. Aber: Weil PayPal als Personen-Verifizierung reicht, spart man bei sich der Anmeldung die mühselige Online-Identifizierung. App installieren, anmelden, PayPal verknüpfen und ein paar Tage später hat man die aktivierte SIM in der Post. Vorteil: Voice over WiFi und VoLTE . Immer noch nicht überall Gang und Gäbe, bei fraenk kann man glasklar über die Datenverbindung telefonieren – zumindest, wenn das Handy es unterstützt.

. Immer noch nicht überall Gang und Gäbe, bei fraenk kann man glasklar über die Datenverbindung telefonieren – zumindest, wenn das Handy es unterstützt. Vorteil: EU-Roaming in mehr Ländern. Wer sich im EU-Ausland befindet, kann unter denselben Bedingungen wie im Inland telefonieren und surfen. So weit, so gesetzlich vorgeschrieben. Klasse bei fraenk ist, dass das zusätzlich zur EU auch in den Nicht-EU-Staaten Großbritannien, Liechtenstein, Island, Norwegen und der Schweiz möglich ist.

Wer sich im EU-Ausland befindet, kann unter denselben Bedingungen wie im Inland telefonieren und surfen. So weit, so gesetzlich vorgeschrieben. Klasse bei fraenk ist, dass das zusätzlich zur EU auch in den Nicht-EU-Staaten möglich ist. Vorteil/Nachteil: Keine Anrufe und SMS ins Ausland. Roaming im Ausland, um deutsche Nummern anzurufen oder vor Ort zu surfen ist kein Problem. Was aber, wenn man von Deutschland oder anderen Roaming-Ländern aus ins Ausland telefonieren will? fraenk sperrt diese Möglichkeit von Vornherein. An sich gut, denn auch auf diesem Weg wird von anderen Anbietern viel Tarif-Schindluder getrieben. Wenn man aber mal im Ausland ist und man sich telefonisch ein Taxi rufen oder den AirBnB-Landlord anrufen will, geht das jedoch nicht.

Roaming im Ausland, um deutsche Nummern anzurufen oder vor Ort zu surfen ist kein Problem. Was aber, wenn man von Deutschland oder anderen Roaming-Ländern aus ins Ausland telefonieren will? fraenk sperrt diese Möglichkeit von Vornherein. An sich gut, denn auch auf diesem Weg wird von anderen Anbietern viel Tarif-Schindluder getrieben. Wenn man aber mal im Ausland ist und man sich telefonisch ein Taxi rufen oder den AirBnB-Landlord anrufen will, geht das jedoch nicht. Vorteil: Kostenpflichtige Sonderrufnummern gesperrt. Fast niemand ruft bewusst auf 0900er- und ähnlichen Nummern an, hier wird das Schlupfloch für zahllose Betrugsmaschen automatisch gestopft.

Fast niemand ruft bewusst auf 0900er- und ähnlichen Nummern an, hier wird das Schlupfloch für zahllose Betrugsmaschen automatisch gestopft. Vorteil: Rufnummernmitnahme zu anderem Provider kostenlos. Die Kosten für die Rufnummernmitnahme wurden zwar vom Gesetzgeber auf 6,82 Euro gedeckelt, bei fraenk wird aber von vornherein keine Gebühr erhoben. Das ist fair. Erfahrungsgemäß funktioniert das übrigens reibungslos.

Die Kosten für die Rufnummernmitnahme wurden zwar vom Gesetzgeber auf 6,82 Euro gedeckelt, bei fraenk wird aber von vornherein keine Gebühr erhoben. Das ist fair. Erfahrungsgemäß funktioniert das übrigens reibungslos. Vorteil: Kein MMS-Versand möglich. Der Vorläufer von Multimedia-Nachrichten via WhatsApp und Co. war immer schon überteuert und ist in Deutschland sowieso bei vielen Anbietern bereits abgeschaltet. Das ist gut so, weil man so in eine Kostenfalle weniger tappen kann.

Der Vorläufer von Multimedia-Nachrichten via WhatsApp und Co. war immer schon überteuert und ist in Deutschland sowieso bei vielen Anbietern bereits abgeschaltet. Das ist gut so, weil man so in eine Kostenfalle weniger tappen kann. Vorteil: eSIM möglich. Mit der virtuellen SIM-Karte kann man viele Geräte auch ohne Plastik-SIM nutzen. Außerdem kann man für iPhones, Pixel und andere Geräte so auch den Dual-SIM-Betrieb nutzen.Allerdings: In einigen Geräten funktionieren fraenk-eSIMs nicht.

Mit der virtuellen SIM-Karte kann man viele Geräte auch ohne Plastik-SIM nutzen. Außerdem kann man für iPhones, Pixel und andere Geräte so auch den Dual-SIM-Betrieb nutzen.Allerdings: In einigen Geräten funktionieren fraenk-eSIMs nicht. Vorteil: Datenverbindung nach erreichtem Limit. Anfangs sperrte fraenk die Datenverbindung, nachdem das Limit erreicht wurde – zumindest, wenn man keine kostenpflichtigen Zusatz-Datenpakete buchte. Mittlerweile bleibt man aber erreichbar und kann mit 32 KBit/s weitersurfen. Langsam, aber für Textnachrichten per WhatsApp sollte es reichen.

Anfangs sperrte fraenk die Datenverbindung, nachdem das Limit erreicht wurde – zumindest, wenn man keine kostenpflichtigen Zusatz-Datenpakete buchte. Mittlerweile bleibt man aber erreichbar und kann mit 32 KBit/s weitersurfen. Langsam, aber für Textnachrichten per WhatsApp sollte es reichen. Nachteil: Zusatzdaten teuer. Wenn das Datenvolumen partout nicht für den ganzen Monat reicht, kann man Volumen nachbuchen. Das ist mit 5 Euro für 2 GB aber vergleichsweise teuer. Alternative: Man kann einen Tagespass mit 24 GB für ebenfalls 5 Euro hinzubuchen – die müssen aber auch in 24 Stunden verbraucht werden.

Wenn das Datenvolumen partout nicht für den ganzen Monat reicht, kann man Volumen nachbuchen. Das ist mit 5 Euro für 2 GB aber vergleichsweise teuer. Alternative: Man kann einen Tagespass mit 24 GB für ebenfalls 5 Euro hinzubuchen – die müssen aber auch in 24 Stunden verbraucht werden. Vorteil: Mehr Daten fürs Werben. Über fraenk for Friends kann man einen Werbe-Link generieren und verschicken. Wenn jemand über diesen Link einen fraenk-Tarif abschließt, erhalten sowohl Werbender als auch Geworbener dauerhaft 3 GB mehr Datenvolumen im Monat . Man kann theoretisch bis zu 15 Freunde werben – somit sind im 10-Euro-Tarif 55 GB maximal möglich, in der 17-Euro-Variante sogar 62 GB.

Über fraenk for Friends kann man einen Werbe-Link generieren und verschicken. Wenn jemand über diesen Link einen fraenk-Tarif abschließt, erhalten sowohl Werbender als auch Geworbener . Man kann theoretisch bis zu 15 Freunde werben – somit sind im 10-Euro-Tarif 55 GB maximal möglich, in der 17-Euro-Variante sogar 62 GB. Nachteil: Kein 5G, LTE „langsam“. LTE gibt's bei fraenk nur bis maximal 25 MBit/s. Das sollte aber für praktisch alles reichen, was man am Handy macht – selbst um unterwegs Videos auf YouTube, Twitch und Netflix anzuschauen reicht die Geschwindigkeit. Vom neuen und mittlerweile gut ausgebauten 5G‑Netz der Telekom profitiert man als fraenk-Kunde jedoch aktuell noch nicht. Da fraenks Firmen-Mutti Congstar mittlerweile eine kostenpflichtige 5G-Option anbietet, vermuten wir, dass es auch bei fraenk nicht mehr lange dauern wird.

Test-Fazit zu fraenk

Im Telekom-Netz bietet fraenk aktuell ein rundes Gesamtpaket, an das in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis weder Prepaid-Angebote wie ja! Mobil noch die anderen Congstar-Tarife herankommen, abgesehen velleicht von gelegentlichen Aktionstarifen. Wir haben in der Redaktion bereits in mehreren Fällen gute Erfahrungen mit fraenk sammeln können. Wenn Vertragsbedingungen sich verbessern, priofitieren davon nicht nur Neukunden, auch bestandskunden werden automatisch angepasst. Der Kundenservice ist gut, in Zweifel zeigte man sich kulant, bei Vertragsbeendigungen wurde man nicht mit komplizierten Verfahren oder Rückgewinnungsanrufen genervt und auch Rufnummernmitnahmen in beide Richtungen funktionierten stets reibungslos. Soll heißen: Wer nicht zwingend 5G braucht, ist bei fraenk gut aufgehoben.

Gut ist auch, dass mit fraenk sicher sein kann, jeden Monat exakt 10 Euro zu zahlen – praktisch alle Faktoren für „böse Überraschungen“ sind im Leistungsumfang eliminiert worden. Im Ausland kann man unter Umständen Probleme bekommen, hier sollte fraenk nachlegen – etwa mit zusätzlich buchbaren Tagesoptionen fürs Ausland. Nachlegen sollte fraenk auch in Sachen 5G, 2024 wird die Option mehr und mehr zur Pflicht bei Datentarifen.

Alternativen zu fraenk

Im Vodafone-Netz gibt es mit SIMon Mobile einen direkten Konkurrenten, der mehr Daten und 5G für weniger Geld im Monat bietet.

Im Netz von o2 gibt es zahlreiche Angebote, die ebenfalls monatlich kündbar und teils deutlich mehr Volumen fürs Geld bieten.

Wir empfehlen, hier vor allem die regelmäßigen Aktionstarife bei den Drillisch-Marken wie SIM.de, handyvertrag.de, CyberSIM oder BlackSIM zu überprüfen. Mehr in unserer Übersicht zu den besten monatlich kündbaren Handytarifen.