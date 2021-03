Was ist Free Fire?

In ein gutes „Battle Royale“-Match möchte man sich nicht nur zu Hause, sondern überall und zu jeder Zeit stürzen können. Das war die Idee von Entwickler 111dots Studio und Publisher Garena, als sie Free Fire erschufen, das kostenlose Mobile-Spiel für Android und iPhone, das Millionen Spieler weltweit in den Bann zieht. In Free Fire erwartet euch knallhartes Oldschool-„Battle Royale“: Eine Insel, 50 Spieler, ein Gewinner. Wer überleben will, muss schnell Ausrüstung suchen, gute Waffen finden und die Mitspieler ausschalten.

Am 19. Dezember 2020 erschien die neue „Operation Chrono“, die eine große Überraschung für Fußball-Fans bereithält: Der titelgebende Chrono wird von Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo verkörpert. Im unteren Trailer zu Free Fire könnt ihr euch ansehen, wie der Cyber Bounty Hunter den Gegnern ordentlich einheizt:

Genug gehört, gebt mir den Key!

Um einen der zehn Keys für ein Starterpaket zu erhalten, müsst ihr nur eine Email mit dem Kennwort CHRONO an gewinnspiele@giga.de schicken. Ihr müsst also schnell sein, genauso wie im Battle Royale!

Im Starterpaket sind folgende Items enthalten:

· Underground Howl 7D - Ein temporärer Gun-Skin

· AK47- Skull Hunter 7D - Ein temporärer Gun-Skin

· Kelly - Character

· Ford - Character

· Diamond Royale Voucher x5 (können im In-Game-Shop eingelöst werden)

Am Dienstag, den 9. März, werden wir die Keys dann an die Gewinner verschicken.

Free Fire könnt ihr kostenlos über den App Store und Google Play herunterladen.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Mitarbeiter der Ströer Media Brands GmbH sowie deren Angehörige sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.

Hier findet ihr die AGB. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand benötigt und werden nicht weiterverwendet.

Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann nur einmal mitmachen. Es werden nur Einsendungen mit vollständigen Angaben in das Auswahlverfahren aufgenommen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Viel Spaß bei der Teilnahme – wir drücken euch die Daumen!