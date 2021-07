LGs ganz besondere Corona-Schutzmaske steht nun offiziell bereit. Der „LG PuriCare Wearable Air Purifier“ soll das Tragen so angenehm wie möglich machen und die Atmung durch spezielle Filter aktiv unterstützen. Selbst die Stimme wird verstärkt.

LG: Corona-Schutzmaske kommt in den Handel

Im November 2020 hatte LG den Prototyp einer ganz besonderen Schutzmaske vorgestellt. Anders als herkömmliche Mund- und Nasen-Bedeckungen hat der Konzern eine ganze Reihe an speziellen Technologien dafür parat. Eines der Highlights ist hier die Lüftung, die über einen Motor bereitgestellt wird. Zwei H13-HEPA-Filter sind mit dabei. LG zufolge soll sich das Atmen so spürbar verbessern.

Für die nötige Leistung sorgt ein kleiner Akku, der über eine Kapazität von 1.000 mAh verfügt und per USB wieder aufgeladen wird. Beim Prototyp war noch von 820 mAh die Rede. Der Luftstrom wird hier bis zu acht Stunden gewährleistet, verspricht LG. Der Ladevorgang beträgt zwei Stunden, ein passendes Ladekabel liegt bei.

Im „LG PuriCare Wearable Air Purifier“ sind zudem ein Mikrofon und ein Lautsprecher mit „VoiceON“-Technologie integriert. Das innenliegende Mikrofon nimmt die Stimme auf und gibt sie verstärkt über den Lautsprecher nach außen. Mögliche Schwierigkeiten bei der Verständigung sollen so gar nicht erst auftreten. Ganz so futuristisch wie die Maske von Razer wirkt LGs Variante dabei nicht.

LGs Corona-Maske mit zwei HEPA-Filtern

Für den nötigen Schutz sorgen bei LGs Corona-Maske zwei H13-HEPA-Filter, die nach Aussage des Herstellers 99,95 Prozent aller über die Luft verbreiteten Bakterien und Viren bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius filtern können. Zertifiziert wurden die Filter vom TÜV Rheinland (Quelle: LG).

LG gibt seine Maske zunächst in Thailand in den Verkauf. Weitere Regionen sollen in Kürze folgen, sofern lokale Behörden grünes Licht geben. Zu einem Start in Deutschland hat man sich noch nicht geäußert.