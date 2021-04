Samsung wird wohl schon in absehbarer Zeit mit dem Galaxy A22 ein neues Handy vorstellen, das sich zu einem wahrlichen Verkaufsschlager entwickeln dürfte. Der Vorgänger hat für enorme Erfolge gesorgt und die neue Generation ist sogar noch besser.

Samsung Galaxy A22 mit 5G kündigt sich an

Samsung hat mit dem Galaxy A32, A52 und A72 bereits viele neue Smartphones für die Mittelklasse auf den Markt gebracht, jetzt soll bald auch die Einsteiger-Klasse versorgt werden. Mit dem Galaxy A22 kündigt sich so ein Modell an, dass sich millionenfach verkaufen dürfte. Schon der Vorgänger ist auf der Welt ein echter Verkaufsschlager, da er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Aktuell beispielsweise bei Aldi für 129 Euro zu haben. Doch es geht noch besser, denn das Galaxy A22 kündigt sich an. Optisch fast unverändert laut dem Leak auf Voice, technisch aber deutlich aufgefrischt.

So wird das Samsung Galaxy A22 optional mit einem 5G-Modem ausgestattet sein. Es wäre damit das bisher günstigste 5G-Handy von Samsung und könnte den Einstieg in die neue Mobilfunktechnologie vielen Menschen erleichtern. Neben dem 5G-Modem wird auch an anderer wichtiger Stelle nachgebessert. Samsung will in dem günstigen Handy tatsächlich eine 48-MP-Kamera verbauen. Damit sollen dann deutlich besser Fotos gemacht werden können. Ansonsten dürfte wieder ein HD-Display verbaut sein, genug Speicherplatz und ein großer Akku, der für mindestens zwei bis drei Tage reicht. Genaue Details dazu fehlen hingegen noch.

Samsung Galaxy A22: Vorprogrammierter Erfolg

Genau wie beim Galaxy A52, ist beim Galaxy A22 der Erfolg schon fast vorprogrammiert. Dieses Handy wird in absehbarer Zeit bei Discountern wie Aldi oder Lidl zu haben sein und sich allein deswegen schon sehr gut verkaufen. Samsung hat gezeigt, dass die Handys mittlerweile von Generation zu Generation besser werden und das Galaxy A22 könnte dieses Jahr richtig interessant sein. GIGA hält euch auf dem Laufenden.