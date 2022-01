In wenigen Wochen wird die Vorstellung des Galaxy S22 erwartet. Ein bekannter Hersteller aus China will Samsung aber nicht das Rampenlicht überlassen und plant für die zweite Februarwoche ebenfalls die Präsentation eines neuen Flaggschiff-Smartphones.

Am 9. Februar, so wird aktuell spekuliert, soll Samsung das Galaxy S22 vorstellen. Normalerweise dürfte den Südkoreanern in den Folgetagen die ungeteilte Aufmerksamkeit der Technikwelt sicher sein – doch ein Konkurrent könnte in die Parade fahren: Oppo.

Oppo Find X5 (Pro) soll in zweiter Februarhälfte vorgestellt werden

Angeblich soll in der zweiten Februarhälfte die Vorstellung des Oppo Find X5 anstehen, wie Insider aus China nun berichten (Quelle: Weibo). Der Zeitpunkt dürfte alles andere als ein Zufall sein. Der Verdacht liegt nahe, dass Oppo mit der Präsentation des Find X5 Samsung den Wind aus den Segeln nehmen will.

Das neue Oppo-Smartphone soll in mindestens zwei Versionen erscheinen, die sich vor allem beim verbauten Prozessor unterscheiden: Einmal als Pro-Variante mit dem brandneuen Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm, die sich mehr als nur eine Inspiration am jüngst vorgestellten OnePlus 10 Pro nimmt. Und einmal als Standardausführung mit dem Dimensity 9000 von MediaTek.

Der MariSilicon X, Oppos erste selbst entwickelter NPU, ist dem Vernehmen ebenfalls mit von der Partie. Der KI-Prozessor soll neue Maßstäbe bei der Bildverarbeitung setzen und somit noch bessere Fotos und Videos erlauben.

Ob und wann Oppo das Find X5 (Pro) auch in Europa anbietet, ist noch nicht bekannt. Ein passender Termin, um etwas mehr zu Release und auch Preis zu verraten, wäre sich der MWC 2022 in Barcelona. Die spanische Mobilfunkmesse soll trotz Pandemie mit Publikum zwischen dem 28. Februar und 3. März stattfinden.

Echter Herausforderer für das Samsung Galaxy S22?

Vor allem der Preis dürfte darüber entscheiden, ob das Oppo Find X5 (Pro) wirklich ein Herausforderer für das Galaxy S22 werden kann. Entgegen älterer Befürchtungen soll das Handy zumindest in Deutschland nicht teurer als der Vorgänger werden.