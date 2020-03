Gaming-Tastatur und Maus zum Kampfpreis: GameStop StormCrow im Technik-Check

GameStopZing ist eher dafür bekannt, dass dort Games, Zubehör für Konsolen oder aber Merchandise verkauft werden. Mit der Hausmarke StormCrow wagt sich der Spielehändler nun auf den Gaming-Peripherie-Markt. Dabei lockt vor allem der niedrige Preis von knapp 65 Euro für das Rundumpaket – bestehend aus Maus, Tastatur, Mauspad und Handgelenkstütze. Zu gut, um wahr zu sein?

Gerade mal 64,99 Euro verlangt GameStopZing für das StormCrow PC Gaming Bundle Elite. Darin enthalten sind neben der Tastatur und Maus ebenso eine Handgelenkstütze sowie ein Mauspad im XL-Format. Das klingt auf den ersten Blick mehr als verlockend. Gerade für Casual-Gamer könnte ein derartiges Angebot durchaus interessant sein. Oder für diejenigen unter euch, die sich gerade erst einen Gaming-PC zusammengebaut haben und nun auf einen nahezu leeren Geldbeutel blicken.

StormCrow PC Gaming Bundle Elite: Das Rundumpaket im Detail

StormCrow Elite Gaming Tastatur

Die kabelgebundene Tastatur verfügt über mechanische Schalter mit Anti-Ghosting inklusive einem separaten Nummernblock. Der Oberseite wurde außerdem eine Abdeckung aus Aluminium verpasst. Zusätzlich kann die Tastatur in sechs unterschiedlichen Farben und insgesamt 20 verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmodi erstrahlen. Diese lassen sich jederzeit durch Hotkeys anpassen. Optional kann hierfür auch die entsprechende Software verwendet werden.

StormCrow Elite Gaming Mouse

Die Maus verfügt über ein 1,8 Meter langes geflochtenes Kabel sowie insgesamt sechs verschiedene DPI-Einstellungen, zwischen denen ihr via Tastendruck wechseln könnt. Das Maximum des Sensors liegt bei 5.000 DPI und kann bei Bedarf auf bis zu 400 gesenkt werden. An der Seite befinden sich außerdem noch drei zusätzliche Buttons. Schließlich verfügt die Maus noch über RGB-Beleuchtung mit insgesamt 16 Millionen Farben. Auch hier lässt sich die Maus per Software nach eurer Belieben anpassen.

StormCrow Elite Gaming Mauspad XL

Die Besonderheit dieses Mauspads liegt vor allem in der Größe: satte 900 x 420 mm. Mit einer Dicke von 4 mm und der glatten Oberfläche aus Polyester sollte es außerdem für genügend Komfort beim Zocken sorgen. Die rutschfeste Unterseite hingegen sorgt für den entsprechenden Grip. Warum so ein großes Mauspad? In erster Linie bietet es genug Platz für Tastatur und Maus und somit entsteht ein einheitlicher Look auf eurem Schreibtisch. Damit ihr auch lange Freude an der Unterlage habt, wurden außerdem die äußeren Ränder vernäht.

StormCrow Elite Gel Handgelenkstütze

Für umso mehr Komfort beim Zocken, liegt dem Set ebenso eine Handgelenkstütze bei. Diese ist aus einem Memory-Schaumstoff und ist auf der Unterseite ebenfalls gummiert, damit ihr beim Spielen stets die Kontrolle habt. Mit einer Abmessung von 460 x 70 x 20 mm passt sie außerdem perfekt zu der Tastatur.

Das sagen andere zum StormCrow PC Gaming Bundle Elite

Die Skepsis gegenüber so einem Tastatur-Maus-Set ist entsprechend groß, denn bei einem Kampfpreis von knapp 65 Euro sind die Erwartungen zunächst eher gering. Laut Gameswelt sind diese Ängste aber unbegründet. Natürlich könnt ihr bei diesem Preis keine Highend-Peripherie erwarten. Es gibt Tastaturen wie die SteelSeries Apex Pro, die alleine schon mehr als das Dreifache kosten. Dafür kriegt ihr dort aber auch entsprechend mehr geboten, wie beispielsweise ein kleines OLED-Display oder variable Auslösepunkte der einzelnen Tasten.

Am meisten macht sich der Preis bei der Verarbeitung bemerkbar – hier hat GameStop definitiv gespart. Ebenso muss man auf zahlreiche Zusatzfeatures wie beispielsweise USB-Passthrough verzichtet werden. Das ist bei so einem Preis einfach nicht drin. Passenderweise lautet das Fazit also, dass sich dieses Bundle vor allem an Casual-Gamer richtet, die auf derartigen Luxus verzichten können und auf der Suche nach brauchbarer und vor allem günstiger Peripherie sind.

Was sagt ihr zu dem StormCrow PC Gaming Bundle Elite? Würdet ihr zugreifen oder seid ihr mit eurem aktuellen Setup vollends zufrieden? Habt ihr vielleicht auch weitaus höhere Ansprüche und würdet deswegen eher zu hochpreisigen Geräten greifen? Schreibt uns eure Meinung einfach in die Kommentare oder verratet uns, welche Tastatur und Maus ihr gerade verwendet. Wir sind gespannt auf eure Antworten!