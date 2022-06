Dragon's Dogma ist vielleicht nicht das klassische „10 von 10“-Rollenspiel-Meisterwerk, doch das Spiel gilt unter Fans des Genres trotzdem als eine der absoluten Perlen. Zum 10. Geburtstag des Action-RPGs von Capcom gab es die freudige Überraschung einer Fortsetzung.

Dragon's Dogma: Dark Arisen Facts

Dragon's Dogma geht nach 10 Jahren endlich weiter

Lange war es still um Capcoms beliebtes Action-RPG, doch in den letzten zwei Jahren tauchten immer wieder Gerüchte über eine Fortsetzung von Dragon's Dogma auf. Im November 2020 kam es zu einem großen Datendiebstahl beim Publisher und im September 2021 leakte die Spiele-Datenbank von Nvidias Streaming-Service GeForce Now eine große Liste mit bald erscheinenden Spielen, darunter auch Dragon's Dogma 2.

In einem Stream anlässlich des zehnten Geburtstages von Dragon's Dogma blickten Game Director Hideaki Itsuno, Art Director Daigo Ikeno und Environment Art Chefentwickler Kenichi Suzuki auf die Entstehungsgeschichte von Dragon's Dogma zurück. Der Stream endete mit der Ankündigung von Teil 2.

10 Years of Dragon's Dogma

Spärliche Infos zu Dragon's Dogma 2

Was Fans von Dragon's Dogma 2 erwarten dürfen, wollte Capcom noch größtenteils für sich behalten. Itsuna verriet, dass sich die Fortsetzung bereits in Entwicklung befindet und die RE Engine nutzt. Ebenfalls auf dieser Engine basieren die Remakes von Resident Evil, Devil May Cry 5 und das vor Kurzem angekündigte Street Fighter 6. Ein Release-Zeitraum und die Plattformen, für die Dragon's Dogma 2 erscheinen soll, wurden noch nicht verraten.

Der erste Teil erschien 2012 für PS3 und Xbox 360 und wurde 2013 um das Addon Dark Arisen erweitert. Der PC-Release folgte dann 2016. Darüber hinaus existieren auch Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Da es noch kein Release-Datum gibt und das erneute Spielen von Teil 1 vielleicht nicht ausreicht, um die Wartezeit zu überbrücken, wäre die Anime-Adaption auf Netflix eine weitere Möglichkeit, sich weiter mit der Welt von Dragon's Dogma zu beschäftigen.

Ob auch Dragon's Dogma 2 eine Open World haben wird? Bei diesen Spielen ist das definitiv der Fall:

