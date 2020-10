Genshin Impact ist zur Zeit sehr erfolgreich und kommt zu einer Zeit, in der einen Generationenwechsel bei den Konsolen ansteht. Die Entwickler erklärten nun, was sie mit der PS5 und Xbox Series X vorhaben.

Genshin Impact Facts

Zwar hat Genshin Impact viel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, doch scheint das RPG aus China auch genug eigene Inhalte zu haben, um Spieler zu begeistern. Damit das auch langfristig so bleibt, stellt sich natürlich die Frage nach den Plänen für PS5 und Xbox Series X.

Genshin Impact ist ein kostenloses Open-World-Rollenspiel. Für die PC-Version könnt ihr euch auf der Website anmelden und die PS4-Version gibt es natürlich im PS-Store.

Das Spiel ist schon zwei Wochen nach dem Release in Europa und den USA ein riesiger Erfolg.

Pläne für PS5 und Xbox Series X

Gegenüber Twinfinite erzählte Entwickler miHoYo, dass für die PS5 eine Version in Planung ist, aber es zumindest aktuell keine Pläne gibt, Genshin Impact auch für die Xbox Series X zu veröffentlichen. Dazu heißt es:

„Wir haben Pläne für die nächste Konsolen-Generation und werden diese bekannt geben, sobald sie konkrete Formen annehmen. Wer haben aktuell keine Pläne, das Spiel auch für die Xbox zu veröffentlichen.“

Die Pläne beinhalten noch keine Release-Zeiträume, aktuell arbeiten die Entwickler noch an neuen Inhalten, die noch dieses Jahr erscheinen sollen. Es gib also noch viel zu tun, was die Versionen von PS4, PC, iOS und Android betrifft. Auf lange Sicht kommt das Spiel natürlich nicht um die Next-Gen-Konsolen herum.