Schon wieder häufen sich die Beschwerden von Nutzern eines Google-Handys. Die Qualität soll nicht den Erwartungen entsprechen, heißt es. Bei manchen Einheiten macht sich sogar eine unschöne Lücke zwischen Display und Gehäuse bemerkbar. Ob das Pixel-Handy so noch wasserdicht ist, darf bezweifelt werden.

Google Pixel 5 fehlerhaft: Kunden beschweren sich

Gerade erst ist das Google Pixel 5 auf den Markt gekommen, da häufen sich bereits die Beschwerden enttäuschter Kunden. Einige Exemplare sind anscheinend nicht richtig verklebt worden, denn das Display hebt sich an mehreren Stellen vom Gehäuse ab. Um Einzelfälle handelt es sich hierbei nicht, denn im Support-Forum von Google sowie bei XDA Developers berichten nicht wenige Nutzer über dasselbe Problem.

So sieht die „Pixel 5 Gap“ aus:

Schwierigkeiten dieser Art sind – wenn überhaupt – bei eher günstigen Smartphones zu erwarten, die mehrere Jahre lang in Betrieb waren. Das ist bei Googles Handy, das über 600 Euro kostet und brandneu ist, natürlich nicht der Fall.

Google selbst hat sich zu den Problemen noch nicht geäußert. Fest steht, dass nicht nur eine einzige Ausführung beziehungsweise Farbe betroffen ist und sich die Lücke auch nicht immer an der gleichen Stelle zeigt. Mal ist sie in der Nähe der Frontkamera zu finden, mal beim Einschub für die SIM-Karte.

Mehr zum Google Pixel 5 gibt es hier im offiziellen Trailer zum Smartphone:

Lücke im brandneuen Google Pixel 5

Bei XDA Developers fasst ein Nutzer seine Probleme so zusammen: „Ich habe gerade ein Pixel 5 gekauft, aber ich hatte nicht einmal Zeit, es zu starten, da es ein Problem im Zusammenhang mit der Montage gibt: Da ist eine Lücke zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse, in der oberen linken Ecke des Handys. Er ist auf dem Bild (oben) nicht so sichtbar wie in echt, aber er ist immer noch spürbar, auf der Oberseite und auf der linken Seite des Geräts.“ Das dürfte sich natürlich auch negativ auf die wasserdichten Eigenschaften des Smartphones auswirken.