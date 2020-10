Xiaomi hat kürzlich drei neue Android-Smartphones vorgestellt, die günstiger sind als ihre Vorgänger, technisch aber an einem entscheidenden Punkt einsparen. Nun erklärt sich der chinesische Hersteller.

Xiaomi Facts

Xiaomi: Sehr gutes LCD-Display besser als Mittelklasse-OLED

Mit dem Mi 10T und Mi 10T Pro hat Xiaomi die indirekten Nachfolger des Mi 10 und Mi 10 Pro vorgestellt. Indirekt deswegen, weil die technische Ausstattung nicht mehr der Spitzenklasse entspricht, der Preis mit 599 Euro aber auch geringer ausfällt. So ist beispielsweise der gleiche Prozessor verbaut, der im Vorgänger zum Einsatz kommt, statt der stärkeren Plus-Ausführung. Außerdem gibt es statt eines OLED-Panels „nur“ ein LCD-Panel. Genau diese Entscheidung hat das chinesische Unternehmen nun gegenüber TechRadar erklärt. Tatsächlich wollte Xiaomi kein Mittelklasse-OLED-Panel verbauen, nur um ein OLED-Panel zu haben, die Nutzer bei der Qualität aber enttäuschen. Stattdessen hat man sich laut eigenen Angaben für ein sehr gutes LCD-Panel entschieden.

Damit kehrt Xiaomi etwas zurück zu den Wurzeln der Top-Handys und verbaut nicht mehr alles, was man benötigen könnte, sondern fokussiert sich auf die wichtigsten Dinge. Das sorgt dann auch wieder dafür, dass das Interesse an den Smartphones steigt. 999 Euro will kaum jemand für ein Xiaomi-Handy zahlen, das hat das Unternehmen nun hoffentlich gelernt. Die Mi-10T-Serie ist deutlich attraktiver aufgestellt und könnte zu einem richtigen Erfolg werden.

Xiaomi Mi 10T Pro bei Amazon kaufen

Das Xiaomi Mi 10T Pro im Detail:

Xiaomi Mi 10T Lite: Günstiger Geheimtipp

Wem selbst die 599 Euro für das Mi 10T Pro zu viel sind, der kann zum Xiaomi Mi 10T Lite greifen. Es handelt sich um ein sehr günstiges Smartphone mit überraschend guter Ausstattung. So gibt es beispielsweise ein 120-Hertz-Display, 64-MP-Quad-Kamera, großen Akku und sogar 5G. Das alles für deutlich unter 300 Euro. Das schaffen große Hersteller nicht einmal ansatzweise. Xiaomi wird in nächster Zeit den Markt ordentlich aufmischen.