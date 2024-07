Google knickt ein: Allein dafür würde ich vom Pixel 8 Pro auf das Pixel 9 Pro umsteigen

Google verlangt für seine Pixel-Handys zwar teilweise schon echte Premium-Preise, doch die Hardware hat hier und da immer noch echte Schwächen. Dazu gehört auch der optische Fingerabdrucksensor, der seit Jahren nur Probleme macht. Google versucht zwar mit Optimierungen der Software mehr herauszuholen, doch wirklich zufrieden ist damit niemand. Das soll sich bei der Pixel-9-Serie ändern.

Google spendiert Pixel-9-Handys neuen Fingerabdrucksensor

Ich benutze bereits seit Jahren Google-Handys. Früher waren diese relativ günstig, sodass ich Nachteile bei der Hardware akzeptiert habe. Seit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro gilt das nicht mehr. Deutlich über 1.000 Euro habe ich für mein neues Handy bezahlt. Grundsätzlich bin ich damit zufrieden – bis auf eine ewige Baustelle von Google. Der optische Fingerabdrucksensor ist im Vergleich zu Konkurrenz einfach schwach. Doch das will Google mit den Pixel-9-Handys ändern (Quelle: AndroidAuthority).

Demnach soll Google den optischen Fingerabdrucksensor in den Premium-Smartphones endlich rausschmeißen. Stattdessen soll in den kommenden Pixel-9-Modellen ein Fingerabdrucksensor mit Ultraschall-Technologie zum Einsatz kommen, wie ihr ihn auch bei Samsung in den S-Klasse-Handys findet. Dieser ist sicherer, schneller und zuverlässiger als die optische Lösung.

Wenn ich mir überlege, wie oft am Tag ich mein Pixel 8 Pro (Test) mit dem Fingerabdrucksensor freischalten möchte und es nicht beim ersten Mal klappt, dann bin ich aktuell wirklich am Überlegen, ob ich nicht direkt auf das Pixel 9 Pro umsteige. Vielleicht hat Google eine nette Ankauf-Aktion am Start, dann würde sich der Verlust in Grenzen halten.

Google macht sich gerne über das iPhone und die fehlenden KI-Funktionen lustig:

Circling Around: Google knöpft sich das iPhone vor

Google ist dieses Jahr sehr früh dran

Zu lange werdet ihr und ich nicht auf die neuen Pixel-Handys warten müssen. Google hat bereits für den 13. August 2024 das nächste Event angekündigt. Damit ist Google zwei Monate früher dran als im vergangenen Jahr. Spätestens dann wird sich zeigen, ob der größte Nachteil der Pixel-Handys wirklich behoben wird und ich umsteigen kann. Testen werde ich das neue Pro-Handy auf jeden Fall.

