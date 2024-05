Google macht Chrome nützlicher: Clevere Browser-Funktion hilft euch im Alltag

Google rüstet seinen Chrome-Browser auf: Eine neue Funktion ermöglicht es bald, PDFs direkt im Browser zu unterschreiben. Erweiterungen zum handschriftlichen Unterschreiben sind dann nicht mehr nötig. Allerdings ist die Funktion wohl nur für die Desktop-Variante vorgesehen.

Google plant eine nützliche Erweiterung seines integrierten PDF-Viewers. Dieser soll künftig nicht nur zum Betrachten von Dokumenten, sondern auch zum digitalen Signieren genutzt werden können. Demnächst wird es möglich sein, PDFs direkt im Browser zu unterschreiben.

Mit der PDF-Signatur ist Google ziemlich spät dran. Andere Browser wie Firefox von Mozilla und Edge von Microsoft bieten diese Möglichkeit schon länger an – neben weiteren PDF-Tools, die auch ohne Add-on zur Verfügung stehen.

Bei Chrome ist das neue Feature zunächst in der experimentellen Version Canary 126 zu finden. Dort steht die PDF-Signatur aber nur dann zur Verfügung, wenn Nutzer die Einstellung unter chrome://flags/#pdf-ink2 einmalig aktivieren. Danach können PDFs einfach im Browser signiert werden.

Für Nutzer der mobilen Version des Chrome-Browsers gibt es allerdings eine Enttäuschung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die PDF-Funktion nur auf dem Desktop für Windows, macOS, Linux und Chrome OS eingeführt. Wann genau die stabile Version von Chrome um die digitale Signatur erweitert wird, steht noch nicht fest (Quelle: Android Police).

Es muss nicht immer Chrome sein: Die deutsche Firma Ecosia hat einen eigenen Browser vorgestellt:

PDFs im Browser: Google muss aufholen

Derzeit bietet der PDF-Viewer in Chrome nur Grundfunktionen wie einen Zugriff auf das Inhaltsverzeichnis und eine zweispaltige Ansicht an. Im Vergleich dazu bietet der PDF-Viewer von Edge bereits erweiterte Werkzeuge wie Zeichnen, Radieren und Hervorheben. Google hat also noch einiges zu tun, um mit der Konkurrenz gleichzuziehen.

