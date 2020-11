Das kommt überraschend: Für einen jahrelang kostenlos angebotenen Service will Google plötzlich Geld. Handy-Nutzer werden ab kommenden Jahr zur Kasse gebeten. Nur für eine Gruppe macht der US-Konzern eine Ausnahme.

Google Fotos Facts

Seit dem Start von Google Fotos wurden mehr als 4 Billionen Fotos im Onlinedienst gespeichert. Und jede Woche kommen weitere 28 Milliarden neue Fotos und Videos hinzu. Wahrscheinlich sind es diese gigantischen Zahlen, die das Unternehmen jetzt zu einer radikalen Kehrtwende gezwungen haben.

Google Fotos schafft unbegrenzte kostenlose Speicherung ab

Ab dem 1. Juni 2021 wird die kostenlose Speicherung auf Google Fotos beendet, erklärt der Suchmaschinenanbieter in einer Pressemitteilung. Bislang konnten Handy-Nutzer ihre Fotos und Videos in hoher Qualität noch gratis und ohne Begrenzung bei Google Fotos speichern. Damit ist nun Schluss. Der Onlineservice bleibt zwar bestehen, aber die hochgeladenen Dateien werden ab Mitte des kommenden Jahres gegen das Speicherkontingent der Nutzer gerechnet. Das sind 15 GB bei einem kostenlosen Google-Konto oder so viel Speicherplatz, wie man sich in Google One monatlich mietet.

Bestehende Fotos und Videos sollen von der Änderung nicht betroffen sein, versichert Google. Für die Speicherung dieser Dateien muss kein Geld gezahlt werden. Für Fotos und Videos, die aber nach dem 1. Juni 2021 hochgeladen werden, zieht Google dann Speicherplatz ab.

Handy-Bestseller bei Amazon

Warum Smartphone-Kameras so gut geworden sind:

Pixel-Handys von Änderung nicht betroffen

Mit diesem Vorgehen will Google die Nutzer offenbar zum Kauf von Speicherplatz in Google One animieren. 100 GB Speicherplatz beginnen dort ab 1,99 Euro im Monat. Glücklich darf sich jedoch schätzen, wer ein Pixel-Smartphone besitzt. Die Google-Handys sind von der Änderung nicht betroffen. Deren Besitzer können auch nach Juni 2021 ihre Fotos und Videos kostenlos und unbegrenzt in hoher Qualität bei Google Fotos speichern.