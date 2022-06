Das weltweit bekannte und gefeierte Puzzle-Spiel The Witness legte 2016 einen echten Überraschungserfolg hin. Die kniffligen Rätsel, die überall in der offenen Spielwelt verteilt sind, zogen Tausende Spieler in ihren Bann. Ein neues kostenloses Steam-Spiel namens The Looker hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, genau dieses Hit-Spiel etwas auf die Schippe zu nehmen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es im oben eingebundenen Trailer zu sehen.

The Witness Facts

The Looker: Neues Gratis-Spiel auf Steam parodiert The Witness

Eine malerische Spielwelt, die nicht nur voller anspruchsvoller Rätsel, sondern auch interessanter Geheimnisse steckt – mit dieser Prämisse konnte The Witness 2016 nicht nur die Presse, sondern auch die Spieler begeistern und sich damit zu einem gigantischen Erfolg aufschwingen (GIGA-Wertung: 10 / 10 Punkten).

Auf Steam macht nun ein neues Spiel namens The Looker die Runde, das zwar in eine ähnliche Kerbe schlägt, sowohl sich als auch seine Vorlage The Witness aber ziemlich auf die Schippe nimmt. Ähnlich wie in The Witness wacht ihr in The Looker auf einer geheimnisvollen Insel auf, auf der es 55 Rätsel zu finden und zu lösen gilt.

Im Gegensatz zum Original, das euch mitunter Dutzende Stunden beschäftigt, könnt ihr The Looker laut der Aussage des Entwicklers aber in knapp zwei Stunden durchspielen.

Auf Steam schon jetzt ein Hit

Die eigentliche Stärke des Spiels scheint jedoch der eher krude Humor zu sein – das offenbart zumindest ein Blick in die aktuellen Bewertungen auf Steam. Über 3.300 Rezensionen wurden bereits abgegeben, 98 Prozent davon fallen positiv aus. The Looker trifft mit seinem Humor bei den meisten Spielern genau ins Schwarze (Quelle: Steam).

Doch nicht nur das Spiel steckt voller witziger Momente. Schon die Steam-Beschreibung macht klar, worauf sich die Spieler einlassen:

„The Looker ist ein Einzelspielerspiel, das euch als intelligenten Spieler respektiert und eure Zeit als... einigermaßen wertvoll betrachtet (ich meine, lasst euch von mir nicht von der Lösung der Riemannschen Hypothese abhalten oder so). (...) Nicht jeder Witz wird ein Hit sein, aber es gibt kein Füllmaterial, die Rätsel machen Spaß, und wenn man wirklich darüber nachdenkt, sind die wahren Lösungen nicht die, ähh... Freunde, die wir auf dem Weg finden?“

The Looker kann kostenlos über Steam heruntergeladen und gespielt werden – auch auf älteren PCs. Die Systemanforderungen fallen erstaunlich moderat aus. Wer also gerade im Sommerloch nicht weiß, was er spielen soll, sollte The Looker auf jeden Fall mal eine Chance geben.