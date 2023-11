Gronkh.tv Premium? Nach YouTubes Werbeblocker-Maßnahmen steigt die Hoffnung

Nachdem sich Gronkh über die Werbeblocker-Maßnahmen von YouTube ausgelassen hat, fragt ihn ihn ein Fan, ob er für seine eigene Seite Gronkh.tv nicht auch Premium-Features anbieten könnte. Die Antwort des YouTubers überrascht die Fans.

Ein Fan von Gronkh hat sich in einem der letzten Livestreams gefragt, wieso der Streamer selbst noch keine Premium-Features auf seiner eigenen Webseite anbietet. Diese Frage kam auf, nachdem Gronkh gesagt hat, dass YouTube besonders zur Weihnachtszeit extrem viel Werbung schalte, um das zusätzliche Geld mitzunehmen. Zudem betont er, dass ein Creator normalerweise an beliebig vielen Stellen im Video Werbung platzieren könne und YouTube danach entscheide, wo es wirklich Sinn macht, welche auszustrahlen.

In letzter Zeit soll es aber wohl so sein, dass sämtliche platzierte Werbung tatsächlich abgespielt wird. Es kann also passieren, dass man jede Minute eine Werbeunterbrechung hat, die bis zu fünf Werbeblöcke hintereinander abspielt. Dies geht aus einem Video des YouTubers Apfelnudel hervor, auf das Gronkh reagiert.

Baldige Neuerungen auf Gronkh.tv: Das plant der YouTube-Papa

Gronkh antwortet in seinem Stream ab Minute 17:43 auf die Frage nach Premium-Features und versichert, dass so ein Modell bereits in der Mache ist. Was genau es für Premium-Features geben soll, bleibt aber noch offen. Zudem betont er ab Minute 18:33, als ein anderer User fragt, ob sie statt eines Daumens nach oben einen Mittelfinger als Bewertungssystem für die Videos auf seiner Seite bekommen könnten, dass alles möglich sei. Es bestehen keine Grenzen und genau das sei der Vorteil an einer Unabhängigkeit von YouTube.

Hier könnt ihr sein Statement selbst sehen:

Da laut Gronkh neben den Reaktionen auch seine Let's Plays noch auf die Seite übertragen werden sollen, wären diese Videos auf Gronkh.tv unabhängig von Algorithmen, Werbeversuchen und sonstigen Einschränkungen. Sie unterliegen der vollkommenen Kontrolle Gronkhs. Dies könnte für seine Fans sehr attraktiv sein und YouTube früher oder später um einige Millionen User erleichtern. Es bleibt abzuwarten, was er und sein Team sich für Gronkh.tv alles ausdenken.

