Der Xbox Game Pass erhält erneut glanzvollen Nachschub. Darunter eine fantastisches Switch-Meisterwerk, in dessen Genuss jetzt auch PC- und Xbox-Spieler kommen werden. Zudem erscheint ein heiß erwartetes Next-Gen-Spiel gleich zum Release im Xbox Game Pass. Seid gespannt!

Der Xbox Game Pass bekommt 12 neue Spiele spendiert

Das Spiele-Buffet des Xbox Game Pass erhält mal wieder neue Auswahl und präsentiert den Spielern des Abo-Modells damit frische Abwechslung. Ein beliebtes Switch-Spiel sticht bei der jetzigen Auswahl besonders heraus – Octopath Traveler findet im Game Pass ein neues zu Hause.

Aber auch ikonische Indie-Lieblinge wie Undertale finden ihren Weg in die Spielebibliothek von Xbox, und das heiß erwartete Next-Gen-Spiels Outriders feiert sogar seinen Release am 01. April im Game Pass. In folgender Auflistung seht ihr auf einen Blick, welche neuen Spiele dazukommen und welche den Game Pass am 31. März auch wieder verlassen:

Kommt zum Xbox Game Pass hinzu Verlässt den Xbox Game Pass Undertale (Konsole, PC, Cloud) - ab sofort verfügbar

(Konsole, PC, Cloud) - Empire of Si n (Konsole, PC, Cloud) - 18. März

n (Konsole, PC, Cloud) - Nier: Automata (PC) - 18. März

(PC) - Star Wars: Squadrons (Konsole) - 18. März

(Konsole) - Torchlight 3 (PC) - 18. März

(PC) - Genesis Noir (Konsole, PC) - 25. März

(Konsole, PC) - Octopath Traveler (Konsole, PC) - 25. März

(Konsole, PC) - Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (PC) - 25. März

(PC) - Supraland (PC) - 25. März

(PC) - Yakuza 6: The Song of Life (Konsole, PC, Cloud) - 25. März

(Konsole, PC, Cloud) - Narita Boy (Konsole, PC, Cloud) - 30. März

(Konsole, PC, Cloud) - Outriders (Konsole, Cloud) - 01. April Hyperdot (Konsole, PC) - 31. März

(Konsole, PC) - Journey to the Savage Planet (Konsole) - 31. März

(Konsole) - Machinarium (PC) - 31. März

Neben den großartigen Spiele-Zugängen des Xbox Game Pass profitiert ihr regelmäßig von kostenlosen Ingame-Inhalten oder attraktiven Vergünstigungen und Vorteilen.

