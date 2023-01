In einem ersten Land steht ab sofort ein günstigeres Prime-Abo bereit. Kunden zahlen 30 Prozent weniger für Amazon Prime Lite, erhalten aber trotzdem Zugriff auf Prime Video und weitere Dienste. Trotzdem muss auf die größten Vorteile verzichtet werden.

Amazon startet Prime Lite in Indien

Amazon-Kunden in Indien haben ab sofort mehr Auswahl beim Prime-Abo. Neben der Standardvariante, die weiterhin unverändert angeboten wird, steht nun testweise auch eine deutlich abgespeckte Lite-Variante zur Verfügung. Sie kostet rund ein Drittel weniger und ist damit schon für umgerechnet 11,30 Euro im Jahr zu haben. In Indien kostet Amazon Prime sonst rund 17 Euro pro Jahr.

Mit dem günstigeren Preis verzichten Lite-Kunden auf verschiedene Leistungen, die bei der Standardvariante mit zum Paket gehören. Ein Zugang zu Amazon Prime Music ist ebenso wenig vorgesehen wie Amazon Prime Gaming oder kostenlose E-Books (Quelle: TechCrunch). Auch die schnellere Lieferung fällt weg, stattdessen erfolgt eine zweitägige Standardlieferung, die immerhin kostenfrei ist.

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video ist auch in der Lite-Variante verfügbar. Allerdings müssen Kunden mit verschiedenen Einschränkungen rechnen. Filme und Serien werden ausschließlich in SD-Qualität angeboten und Inhalte können nur auf zwei Endgeräten gleichzeitig gestreamt werden. Zudem müssen Kunden mit Werbeunterbrechungen rechnen, in denen nicht nur Amazon-Dienste, sondern auch Produkte von Drittanbietern beworben werden. Im Gegensatz zum werbefinanzierten Netflix-Abo stehen jedoch alle Inhalte zur Verfügung.

Das bietet Amazon Prime in Deutschland:

Amazon: Kommt Prime Lite auch nach Deutschland?

Amazon hat bislang keine Pläne öffentlich gemacht, nach denen das günstigere Prime-Abo auch in Deutschland eingeführt werden soll. Indien ist das erste Land, in dem das Angebot unterbreitet wird. Der dortige Testlauf zu Amazon Prime Lite könnte zeigen, ob das Modell in Zukunft auch in anderen Regionen Sinn ergibt.