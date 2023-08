Hammer-Build in Diablo 4: Spieler zerlegt härtesten Boss in Sekunden

Um in Diablo 4 erfolgreich zu sein, müsst ihr auf die richtige Zusammenstellung eurer Fähigkeiten und Ausrüstung achten. Besonders im Endgame verlangen die knackigen Herausforderungen einen fein justierten Build. Folgender Spieler hat seinen Nekromanten so sehr perfektioniert, dass der Kampf gegen die härteste Gegnerin Lilith zum reinsten Kinderspiel wird.

Wenn es um die Dungeons und Bosse in Diablo 4 geht, kann es zuweilen besonders knackig werden. Das musste zuletzt ein Spieler am eigenen Leib erfahren, als er gleich zwei Horror-Gegner in Schach halten musste. Zum Glück finden Fans immer wieder Wege, die harten Herausforderungen mit Tricks zu erleichtern.

Rekordverdächtig: Diablo-4-Spieler legt Uber Lilith in unter 50 Sekunden

Bei folgendem Szenario setzt der Spielende weniger auf einen Trick, sondern auf einen absoluten Wahnsinns-Build für seinen Nekromanten. Der YouTuber PlayDohBear hat sich Uber Lilith vorgeknöpft – die stärkste Wiedersacherin und Hauptantagonistin im Spiel – und mit ihr kurzen Prozess gemacht.

Eigentlich ist die mächtigste Form dieses Bosses eine echte Herausforderung. Spieler, die die teuflische Gegenspielerin das erste Mal besuchen, brauchen mehrere Anläufe, um über sie zu triumphieren.

Doch PlayDohBear braucht mit seinem Build nicht einmal eine Minute. Um genau zu sein, legt er Uber Lilith in unglaublichen 47 Sekunden. Und setzt damit wohl einen neuen Weltrekord. Der letzte dokumentierte Rekord betrug 59 Sekunden und wurde mit einem Zauberer vollführt.

In seinem YouTube-Video könnt ihr euch ansehen, wie PlayDohBear Uber Lilith in Windeseile vom Platz fegt:

Wie hat er das angestellt?

Das Geheimnis dieses schnellen Ablebens ist der Nekromanten-Build, den PlayDohBear nutzt. Es ist eine ganz bestimmte Kombination aus Skills und Aspekten dafür nötig. PlayDohBear verwendet den Knochenspeer-Build und erklärt die Anleitung zum Nachmachen in einem ausführlichen Schritt-für-Schritt-Video, falls ihr ihn selbst nachstellen wollt.

Mit dem unglaublich schnellen Zerfetzen von Uber Lilith muss wohl langsam die nächste Herausforderung für Endgame-Spieler her. Immerhin hat Blizzard mit Season 1 einen weiteren Uber-Boss – Varshan der Verzehrte – geliefert.

