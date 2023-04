Ein ehemaliger Mod von MontanaBlack geht mit dem Vorwurf, der Twitch-Streamer würde ihm noch Geld schulden, an die Öffentlichkeit und wirft ihm außerdem vor, viele Jahre seines Lebens verschwendet zu haben.

MontanaBlack schuldet Mod noch Geld

Solltet ihr regelmäßig Streams von MontanaBlack geschaut haben, werdet ihr sicher auch das eine oder andere Mal über den Namen „DerBigMac“ gestolpert sein. Der war viele Jahre lang als Mod für den Streamer tätig und sorgte da für Ordnung im Chat. Wenn man sich die Menge der Texte ansieht und die Geschwindigkeit, mit der diese durchlaufen, ist das oft eine anstrengende Aufgabe.

Der Spruch „BigMac, bann den weg, Digga“, war inzwischen zum Ritual geworden – in fast neun Jahren Tätigkeit für den Streamer. Nun ist der Mod selbst gesperrt. Grund dafür ist wohl, dass er dem Chat sagte, man solle Monte nicht so ernst nehmen, als er sich gegen Drogen aussprach.

Für seine Tätigkeit bei MontanaBlack erhielt der Mod ein monatliches Einkommen. Von 1.700 Euro ist die Rede, in den ersten sechs Monaten seien es sogar nur 1.500 Euro gewesen – viel zu wenig, wie er jetzt auf Twitter vertritt und der Streamer schulde ihm nun auch noch Gehalt für zwei Monate.

Ex-Mod von MontanaBlack spricht jetzt Klartext

Auf Twitter macht sich „DerBigMac“ jetzt Luft. Der Vorwurf: Nicht nur würde der Streamer ihm Geld schulden, auch der Klau von Emotes wird MontanaBlack vorgeworfen. Er habe mehrere Male darum gebeten, die Schuld zu begleichen, passiert wäre allerdings nichts. Die Drohung, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, nickte Monte laut dem Ex-Mod ab.

Dort teilt er nun Videos, in denen sich MontanaBlack selbst lächerlich macht. Mit 1.500 bis 1.700 Euro könne man doch nichts reißen, heißt es in einem Ausschnitt. Also ist sich der Streamer, der manchmal selbst nicht einmal weiß, wie viel Geld er verdient, durchaus darüber bewusst, dass ein Gehalt von 1.700 Euro im Monat nicht allzu viel ausrichten kann (Quelle: DerBigMac@Twitter).

Während sich einige auf die Seite von „DerBigMac“ stellen, sind andere der Meinung, dass das Gehalt für seinen Job sogar recht gut war. Hier argumentiert der Ex-Mod allerdings dagegen, weil MontanaBlack ihn von ihm „abhängig“ gemacht hätte und er rund um die Uhr zur Verfügung stehen musste. Er bereut es jetzt, so viele Jahre seines Lebens verschwendet zu haben.

MontanaBlack hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Es ist also unklar, ob die Schulden noch beglichen werden.