Konsolen sind zu laut, Konsolen sind zu heiß – vor allem zweiteres wurde jüngst erst der kommenden Xbox Series X vorgeworfen. Microsoft ist allerdings anderer Meinung und äußerte sich kürzlich dazu.

Xbox Series X: Wird auch die Next-Gen-Konsole zu heiß?

In den letzten Wochen hatten Tester die Möglichkeit, die Xbox Series X vorab auf Herz und Nieren zu testen. Während die einen mit der Leistung und dem Gerät an sich sehr zufrieden waren, beschwerten sich einige über die Hitze, die von der Konsole ausgeht. Ken Bogard berichtete in einem Video (mittlerweile wieder gelöscht) zum Beispiel darüber, dass seine Xbox Series X zwar leise wäre, doch sehr viel Wärme ausströmen würde und das schon bei geringer Leistung.

Laut Microsoft arbeitet die Kühlung effizient

Aaron Greenberg, Marketing Manager vom Xbox-Team, meldete sich dazu kürzlich zu Wort und erklärte, wie die Kühlung funktioniert. Mithilfe eines 130-mm-Lüfters würde die Luft durch drei Kanäle durch die Konsole geleitet werden. Die Luft würde an einer Seite angesaugt, durch das komplette Gehäuse der Xbox Series X strömen und dann über die Lüftungsöffnungen entweichen. So werde am Ende für eine effektive Kühlung der Hardware gesorgt.

Microsoft versichert, dass die Hardware nicht überhitzen wird, wie es bei vorherigen Modellen wie der Xbox 360 der Fall war und dass die neue Generation nicht signifikant wärmer werden würde als die Xbox One.

Bis ihr euch selbst eine Meinung dazu bilden könnt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Die Xbox Series X erscheint gemeinsam mit der kleinen Schwester Xbox Series S am 10. November 2020.

