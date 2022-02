In weniger als zwei Wochen erscheint mir Horizon Forbidden West der nächste Kracher für die PS5. Doch selbst Besitzer von Sonys Next-Gen-Konsole sollten zur PS4-Version des Action-Hits greifen – denn die Version ist 10 Euro günstiger und bietet dennoch ein kostenloses PS5-Upgrade an.

Nachdem Sony verkündete, dass es kein kostenloses Upgrade von der PS4 zur PS5 geben wird, hat das Unternehmen von den Fans ordentlich Gegenwind bekommen. Inzwischen hat es sich Sony anders überlegt und das bereits letztes Jahr versprochene kostenlose Upgrade bestätigt. Solltet ihr bereits eine PS5 besitzen oder den Kauf planen, ist das eine gute Nachricht – ihr könnt Geld sparen.

Während die normale PS4-Version 69,99 Euro kostet, schlägt die PS5-Version mit 79,99 Euro zu Buche. Da die PS4-Version wie geplant nun beide Versionen beinhaltet, braucht ihr euch nicht mehr die teurere PS5-Version zulegen: 10 Euro gespart. Das Geld könnt ihr euch allerdings gleich zur Seite legen.

Wie sieht Horizon Forbidden West aus? Ein erster Blick in das Gameplay:

Horizon Forbidden West - State of Play Gameplay Reveal | PS5

Horizon Forbidden West - State of Play Gameplay Reveal | PS5

In den ersten Monaten nach dem Release der PlayStation 5 boten die meisten Publisher kostenlose Upgrades der PS4-Version an. Damit sollte der Übergang zur Next-Gen-Konsole einfacher gemacht werden. Das fällt bald weg, wie Sony CEO Jim Ryan auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gibt:

„Außerdem möchte ich bestätigen, dass in Zukunft für PlayStation-exklusive Spiele, die neu für PS4 und PS5 erscheinen (egal, ob digital oder physisch), eine digitale Upgrade-Option von PS4 auf PS5 im Wert von 10 US-Dollar (vermutlich 10 Euro) angeboten wird. Dies gilt für das nächste God of War und Gran Turismo 7 sowie für alle anderen exklusiven Cross-Gen-Titel für PS4 und PS5, die von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden“, so Ryan.