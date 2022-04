Im Epic Games Store gibt es auch diese Woche wieder Geschenke. Aktuell könnt ihr einen nervenzerreißenden Horror-Hit und ein kunterbuntes Pixel-Abenteuer völlig kostenlos abstauben.

Epic Games Store Facts

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Epic Games: Dieses Mal gratis für euch

Amnesia Rebirth

Das First-Person-Horror-Abenteuer Amnesia Rebirth bringt euch an eure Grenzen und stellt euren Mut und eure Durchhaltefähigkeit auf die Probe. In dem neuesten Eintrag der Horror-Reihe wacht ihr ohne Erinnerungen in Algerien auf und müsst herausfinden, was sich in den letzten Tagen zugetragen hat und wie ihr dorthin gekommen seid.

Amnesia: Rebirth – Ankündigungstrailer

Der Metacritic-Score von Amnesia Rebirth liegt bei stolzen 80 Punkten und auch bei Steam kann das Spiel bisher überzeugen (Quellen: Was sagen die bisherigen Spieler?und auch bei Steam kann das Spiel bisher überzeugen (Quellen: Metacritic Steam ).

Das Game könnt ihr euch ab jetzt kostenlos sichern.

Riverbond

In Riverbond erwartet euch rasante Koop-Action in einer bunten Pixel-Optik. Ihr könnt euch aus einer isometrischen Perspektive durch eine Fantasy-Welt kämpfen und dabei eure pixelige Umgebung nach Lust und Laune in Schutt und Asche legen.

Riverbond - Gameplay und Crossover-Skins

Ihr könnt euch insgesamt zu viert im Couch-Koop-Modus zusammentun oder die Herausforderung allein angehen.

Das bunte Pixel-Abenteuer könnt ihr euch ab jetzt kostenlos sichern.

Die kommenden Gratis-Games

Just Die Already

In diesem skurrilen Spiel werdet ihr als Senioren aus eurem Altersheim geworfen – und habt nun eine bunte Sandbox zur Verfügung, die ihr verwüsten könnt. Wie man es von dem Studio erwarten würde, das auch hinter Goat Simulator steht, habt ihr in Just Die Already alle möglichen kreativen Freiheiten, um eure Umgebung auf den Kopf zu stellen.

Just Die Already: Announcement-Trailer

Wie bereits am Trailer zu sehen ist, setzt Just Die Already auf eine herzhafte Portion schwarzen Humors mit reichlich absurden Momenten. Während die kuriose Idee das Publikum auf Metacritic mit 63 Prozent offensichtlich spaltet, sind die Bewertungen auf Steam bislang sehr positiv. (Quellen: Metacritic / Steam).

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 28. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Paradigm

Surreal wird es in dem Abenteuer-Spiel Paradigm. Hier steuert ihr den titelgebenden Mutanten durch das imaginäre Land Krusz und müsst unter anderem mit einem Faultier interagieren, das Süßigkeiten kotzt. Ein ganz normaler Tag im Büro also.

Paradigm: Release-Trailer

Das eigenwillige, aber originelle Indie-Game kann auf Metacritic einen starken Score von 85 vorweisen, während die Bewertungen auf Steam ebenfalls äußerst positiv sind. (Quellen: Metacritic / Steam).

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 28. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).