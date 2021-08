Mit dem Huawei P50 Pro hat das chinesische Unternehmen ein neues Smartphone vorgestellt, dessen Zukunft aktuell noch in den Sternen steht. Zumindest in einem Bereich kann das neue Huawei-Handy den bisherigen Platzhirsch Samsung Galaxy S21 Ultra aber schlagen.

Huawei P50 Pro besitzt laut DxOMark das beste Display

Huawei kann wohl nicht nur mit der neuen Kamera des P50 Pro punkten, sondern auch beim Display. Das OLED-Panel, das im neuen High-End-Smartphones des chinesischen Herstellers verbaut ist, hat sich überraschend den ersten Platz bei DxOMark geholt. Normalerweise testet diese Seite in erster Linie Kameras auf ihre Leistung, hat in den letzten Monaten das Portfolio aber deutlich erweitert. Jetzt werden auch Displays verglichen und hier schlägt das P50 Pro sogar das Samsung Galaxy S21 Ultra und Xiaomi Mi 11 Ultra.

Dass Huawei Samsung in dieser Disziplin übertrumpft, ist ein echter Erfolg für das chinesische Unternehmen. Ist Samsung doch normalerweise führend in dem Bereich und liefert sogar OLED-Displays an Konkurrenten wie Apple für das iPhone. In dem Fall hat Huawei im P50 Pro das beste OLED-Display verbaut – zumindest laut DxOMark. Besonders im Bereich der Helligkeit, Lesbarkeit und Bedienung konnte das Smartphone punkten. Allein die Helligkeit im direkten Sonnenlicht ist etwas zu schwach, da kann Samsung besser abschneiden. Insgesamt erreicht das Huawei P50 Pro in dem Bereich aber 93 Punkte, während das Samsung Galaxy S21 Ultra auf 91 Punkte kommt.

Im Video könnt ihr euch das Huawei P50 Pro anschauen:

Kommt das Huawei P50 Pro nach Deutschland?

Das ist eine Frage, die Huawei bisher unbeantwortet gelassen hat. Niemand weiß, ob Huawei das P50 Pro mit HarmonyOS-Betriebssystem offiziell nach Deutschland bringt. Aktuell hätte es durch das fehlende 5G-Modem und ohne Google-Apps wohl auch geringe Chancen, wirklich viele Käuferinnen und Käufer zu finden.

