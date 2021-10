Gut zwei Jahre liegt der Start der Symfonisk-Reihe von Ikea und Sonos jetzt zurück. Im November erscheint das erste Produkt aus der Kombi-Lautsprecher-Serie im neuen Design, beim Klang will man ebenfalls nochmal nachgebessert haben.

Mit der Symfonisk-Reihe haben Sonos und Ikea einen Erfolg gelandet. Ob Lampe und WiFi-Lautsprecher in einem, der Regal-Lautsprecher oder zuletzt der Lautsprecher als dekoratives Kunstelement – die Kombi-Geräte kommen gut an. Jetzt hat Ikea ein Update der erste Generation von Symfonisk angekündigt. Die überarbeiteten Lampen-Lautsprecher kommen im November in Deutschland in den Verkauf.

Symfonisk-Lampen: Was die Neuauflage von Ikea ausmacht

Zunächst legt Ikea Wert auf mehr Individualität bei den neuen Symfonisk-Lampen. Angeboten werden ein schwarzer und weißer Standfuß, in dem die Lautsprecher-Einheit von Sonos steckt. Er ist zudem etwas kleiner als beim Vorgängermodell (Quelle: Ikea).

Weiter personalisieren können Kunden dann bei den Lampenschirmen: Je zwei Varianten in schwarz und weiß sind vorgesehen, eine aus Glas, eine aus Stoff – macht vier Schirme insgesamt. Sie unterscheiden sich nicht nur im Material, sondern auch nach Mustern. Die E26/E27-Fassung ermöglicht dazu mehr Auswahl an Leuchtmitteln.

Der mit Sicherheit nicht unbeabsichtigte Nebeneffekt: Da Füße und Lampenschirme künftig getrennt verkauft und so auch einfacher nachgekauft werden können, ergibt sich ein noch größeres Umsatzpotenzial für Ikea. Dafür spricht auch, dass zuletzt Gerüchte zu einem niedrigeren Einstiegspreis für die neue Symfonisk-Variante aufkamen. Offiziell hat Ikea aber noch keine Preise für die neue Version verraten.

Besserer Sound, weniger Platz: Sonos überarbeitet Symfonisk

Doch dafür gibt es eben mehr fürs Geld, denn auch beim Klang soll das Hersteller-Duo nachgelegt haben. Die neue Symfonisk-Tischleuchte mit WiFi-Speaker biete „auch einen noch breiteren und raumfüllenderen Sound“ und schaffe so ein „großartiges Hörerlebnis, ganz gleich, wo sie zu Hause ihren Platz findet“, erklärt Sara Morris, Principal Product Manager bei Sonos.

Die komplett überarbeitete Klangarchitektur soll für besseren Sound sorgen, unabhängig vom Winkel, in dem die Zuhörer sich zum Lautsprecher befinden. Natürlich sind auch die neuen Symfonisk-Leuchten kompatibel mit allen anderen Sonos-Geräten und dem Home-smart-System von Ikea.