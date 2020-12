Ab heute ist Deutschland wieder zurück im Lockdown. Für den Einzelhandel ist es ein Supergau mitten im Weihnachtsgeschäft. Doch die Händler haben inzwischen Erfahrung mit Corona gesammelt. Ikea will den Kunden Alternativen anbieten.

IKEA Facts

Ikea hofft trotz Lockdown auf Click & Collect

Man will alles für die Kunden tun, trotzdem geht die Gesundheit vor. So oder so ähnlich äußern sich überall im Land Vertreter des Einzelhandels oder einzelner Verkäufer. Viele sind sich allerdings sicher mit bestehenden Hygienekonzepten ausreichend schützen zu können und sind gegen den Lockdown. Der aber ist beschlossene Sache und in Kraft getreten.

Gemeinsam mit Vertretern anderer Handelsketten äußerte sich Ikea bereits am Sonntag zum Lockdown. Gegenüber watson sagte eine Sprecherin, man unterstütze zu jeder Zeit die Pläne der Bundesregierung. Trotzdem will Ikea seinen Kunden weiter den Einkauf ermöglichen und hofft darauf, zumindest das Abholsystem Click & Collect aufrechterhalten zu können. „In der aktuellen Situation halten wir es für dringend geboten, dem von Geschäftsschließungen betroffenen Einzelhandel weiterhin einen Abholservice mit kontaktloser Übergabe flächendeckend möglich zu machen“, so die Sprecherin.

Zum Ikea-Onlineshop

Waren besser liefern lassen statt selbst abholen

Ausdrücklich erlaubt ist das Abholen bestellter Ware laut den Lockdown-Bestimmungen zumindest in der Gastronomie. Kunden des Einzelhandels sollten sich daher immer zuvor informieren, ob Händler kontaktloses Abholen von Online-Bestellungen ermöglichen und anbieten dürfen. Dann braucht sich auch niemand umsonst auf den Weg machen.

Die AHA-Regeln der Bundesregierung bleiben auch im Lockdown wichtig. Lüften nicht vergessen:

Fraglich ist bei den anhaltend hohen Infektionszahlen, ob sich beim Abholen zu viele Menschen begegnen. Die sicherlich bessere Alternative: Online Ware aussuchen, bestellen und nach Hause liefern lassen. Alle großen Handelsketten und auch viele kleinere lokale Anbieter sind darauf vorbereitet und präsentieren ihr Angebot online.