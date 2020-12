Kurz vor Weihnachten hat Samsung eine neue Aktion ins Leben gerufen, bei der es zum Beispiel ein Galaxy S20 oder aber 150 Euro beim Kauf eines Fernsehers dazu gibt. Alternativ können sich Interessierte auch für eine kostenlose Soundbar entscheiden. GIGA verrät alle Details zu den „Samsung Superdeals“.

Bildquelle: GIGA

Samsung: Neue Cashback-Aktion gestartet

Falls es kurz vor Weihnachten noch ein neuer Fernseher sein soll, dann lohnt sich ein Blick auf die neue Cashback-Aktion, die Samsung gerade ins Leben gerufen hat. Sie läuft bis zum 31. Dezember 2020. Kunden haben hier die Möglichkeit, sich unter anderem für einen von 49 Fernsehern des Konzerns zu entscheiden und dabei als Geschenk entweder das Samsung Galaxy S20 oder aber 150 Euro einzuheimsen. Andere Handys stehen auch zur Verfügung, wobei das Galaxy S20 sicher die meisten Kunden interessieren dürfte.

Hier geht es zu den Samsung Superdeals

Bei den Fernsehern haben Interessierte die Qual der Wahl. Samsung bietet gleich 34 Smart-TV mit 4K-Auflösung an. Als wäre das noch nicht genug, sind auch 8K-Fernseher Teil der Aktion. Hier können Kunden zwischen 9 Modellen wählen, die über eine Bildschirmdiagonale zwischen 55 und satten 98 Zoll verfügen.

Etwas kleiner fällt die Auswahl bei den Soundbars aus, hier stehen insgesamt nur 9 Modelle zur Verfügung. Neben klassischem Soundbars mit Dolby Atmos oder Dolby Digital gibt es auch die Sound Tower des Konzerns mit 2.1-Kanal-System und integriertem Subwoofer.

„Samsung Superdeals“: So könnt ihr teilnehmen

Die Teilnahme an der Aktion gestaltet sich denkbar einfach. Kunden müssen im Grunde nichts weiter machen, als sich für einen Fernseher oder eine Soundbar im Online-Shop von Samsung zu entscheiden. Das Galaxy-Smartphone wird Kunden anschließend automatisch zugesandt – es sei denn, sie entscheiden sich für die 150 Euro als Cashback.

Alternativ findet die Aktion auch offline statt. Bei teilnehmenden Händlern in Deutschland kann die Soundbar oder der Fernseher ebenso erstanden werden. Um hier das Galaxy S20 oder 150 Euro als Cashback zu bekommen, muss das erworbene Gerät bis zum 17. Januar 2021 online bei Samsung registriert werden. Anschließend gibt es das Geld per Überweisung oder das Handy per Post.