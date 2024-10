Samsung hat alte Handys nicht vergessen: Zwei Modelle erhalten brandneues Software-Update

Samsung ist immer für eine Überraschung gut, wenn es um Software-Updates für alte Smartphones geht, die ausgemustert sein sollten. Genau das ist eigentlich beim Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra der Fall. Jetzt ist trotzdem noch ein brandneues Software-Update veröffentlicht worden, das etliche Sicherheitslücken schließt.

Samsung überrascht mit Software-Update für alte Smartphones

Samsung hat das Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra im August 2020 offiziell vorgestellt. Nach vier Jahren Software-Updates, also im August 2024, wäre eigentlich Schluss. Davon hält das südkoreanische Unternehmen aber wohl nichts. Laut SamMobile wird zunächst nur in der Schweiz das aktuellste Oktober-Update für die alten Handys verteilt.

Mit dem neuesten Software-Update vom Oktober 2024 werden insgesamt 30 Sicherheitslücken geschlossen. Zwei davon sind als kritisch markiert. Damit werden das Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra vermutlich zum letzten Mal auf den neuesten Stand gebracht. Wie oben schon gesagt, ist nach vier Jahren eigentlich Schluss. Samsung verteilt unregelmäßig aber hier und da noch ein Update, wenn die Geräte weiterhin von vielen Menschen genutzt werden.

Das neue Software-Update für die Note-20-Modelle wird aktuell nur in der Schweiz verteilt. SamMobile geht davon aus, dass Samsung die neue Software wie immer zunächst in einer Region testet und danach erst groß ausrollt. In den kommenden Tagen oder Wochen dürfte das Oktober-Update auch bei euch ankommen, wenn ihr noch ein Galaxy Note 20 oder Galaxy Note 20 Ultra verwendet.

Android 15 gibt es nicht

Auf Android 15 dürfen Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy Note 20 (Ultra) nicht hoffen. Neue Android-Versionen gab es damals sogar für nur drei Jahre. Da war also im vergangenen Jahr schon Schluss. Neuere Handys wie das Galaxy S24 Ultra (Test) erhalten sieben Jahre lang neue Android-Versionen und Sicherheitsupdates. Besitzt ihr ein Modell ab dem Galaxy S21, dann gibt es immerhin fünf Jahre Updates und Android 15 im kommenden Jahr.

Was euch mit Android 15 erwartet, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

