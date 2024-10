Samsung, Google, Apple: Woher kommen die Namen der Tech-Unternehmen?

Warum heißen Tech-Unternehmen eigentlich so, wie sie heißen? Wir haben die Antwort für euch im Video zusammengefasst.

Der Griff nach den Sternen: Samsung

In der koreanischen Übersetzung bedeutet der Name Samsung schlicht „drei Sterne“. Firmengründer Lee Byung-chull erklärte den Namen damit, dass „drei“ für Größe und Stärke steht und die Sterne die Werte „hell, erhaben und ewig leuchtend“ darstellen.

So erklärt sich dann vielleicht auch, weswegen Smartphones und Tablets in der „Galaxy“-Reihe produziert werden.

Etwas weniger Magie: Amazon

Amazon war nicht der erste Name für den Online-Buchhandel. Gegründet wurde das Unternehmen als „Cadabra“. Das wurde aber nach einem Jahr geändert, als einer von Jeff Bezos’ Anwälten sich verhört und „Kadaver“ verstanden hatte.

Benannt wurde Amazon nach dem Amazonas, dem größten Flusssystem der Welt, passend zu Bezos’ Ziel, den größten Buchhandel der Welt aufzubauen.

Das ganz Große: Google

Google startete an der Stanford University unter dem Projektnamen „BackRub“. Glücklicherweise wurde das Projekt zur Unternehmensgründung in „Google“ umbenannt. Der Name kommt von der Zahl „Googol“, einer 1 mit 100 Nullen.

Die Google-Startseite Ende 1998 (© Screenshot google.stanford.edu via Internet Archive)

Aus zwei mach eins: LG

LG steht nicht, wie man es vermuten könnte, für den Firmenslogan „Life’s Good“. Der Name ist vielmehr das Ergebnis einer Fusion des Chemiekonzerns „Lucky Chemical“ und des Radioherstellers „GoldStar“. Zusammen ergab das „Lucky GoldStar“, kurz LG.

Weitere Marken mit besonderer Bedeutung haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst:

Apple

Um den Firmennamen „Apple“ ranken sich einige Geschichten. Die Geläufigste: Während einer Autofahrt schlug Steve Jobs nach seiner Rückkehr von einer Apfelfarm seinem Firmen-Mitgründer Steve Wozniak den Namen „Apple“ als ein Name vor, der „lustig, temperamentvoll und nicht einschüchternd“ klingt.

Jobs kommentierte die Wahl des Namens während einer Präsentation später so, dass er Äpfel mag und der Name im Telefonbuch vor seinem alten Arbeitgeber Atari steht.

Steve Wozniak schrieb in seiner Biographie zu der Herkunft des Namens folgendes:

Wir haben beide versucht, technisch klingende Namen zu finden, die besser waren, aber uns ist nichts Gutes eingefallen. Apple war so viel besser, besser als jeder andere Name, den wir uns vorstellen konnten. Steve Wozniak (in: „I, Woz“, 2006)