Um Gottes Willen: In 5 Wochen ist schon Weihnachten. Wer jedoch anderen oder sich selbst mit einem iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max unter dem Tannenbaum noch eine Freude machen möchte, der kommt zu spät und muss sich umorientieren.

Apple Facts

Die beiden Profi-Modelle des iPhone 14 sind äußerst beliebt und schwer zu bekommen. Erst kürzlich musste Apple potenzielle Kundinnen und Kunden bezüglich längerer Lieferfristen warnen. Hintergrund war und ist ein COVID-19-Lockdown in Apples größter chinesischer iPhone-Fabrik. Aktuell bedeutet dies: Weihnachten ist nicht mehr zu schaffen.

iPhone 14 Pro (Max): Weihnachtstermin nicht mehr zu halten

Wer jetzt noch ein iPhone 14 Pro oder ein iPhone 14 Pro Max bei Apple direkt bestellt, der wird frühestens ab dem 27. oder 28. Dezember beliefert. Pünktlich zum Heiligen Abend ist das leider nicht mehr. Dies betrifft übrigens sämtliche Modellvarianten der Pro-Modelle, egal welche Farbe oder wie viel Speicher verbaut ist. Auch anderswo dürfte es knapp werden und nur mit viel Glück für eine Lieferung zum Weihnachtsfest noch reichen.

iPhone 14 (Plus) vs. iPhone 14 Pro (Max), was die Modelle unterscheidet:

iPhone 14 (Pro) vorgestellt Abonniere uns

auf YouTube

Beispiel Amazon. Bei der Mehrzahl der Modelle steht zu lesen: „Derzeit nicht auf Lager“. Bezüglich eines etwaigen Liefertermins hält sich Amazon zurück und gibt erst gar keine Schätzung ab. Vereinzelte Ausnahmen (bei Amazon ansehen) kann es noch geben, doch lange wird dies so nicht mehr bleiben – es ist und bleibt eine Momentaufnahme.

Standardmodelle des iPhone 14 dagegen lieferbar und billiger

Ein anderes Bild zeigt sich dagegen beim regulären iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Die Standardvarianten sind alles andere als populär in diesem Jahr. Alle Varianten sind direkt lieferbar und im freien Handel oftmals auch viel günstiger zu haben – siehe hierzu unseren letzten Artikel zum Preisverfall des iPhone 14. Wer also sichergehen und sogar noch Geld dabei sparen möchte, für den sind die Normalversionen des Apple-Handys die erste Wahl bei der Suche nach einem pünktlichen Weihnachtsgeschenk.