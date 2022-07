Mittlerweile sollte es sich herumgesprochen haben. Nur die kommenden Pro-Modelle des iPhone 14 werden tatsächlich einen neuen Chip erhalten, die Standardvarianten müssen sich mit dem Vorjahresprozessor begnügen. Nur eine einmalige Ausnahme? Von wegen, Apples strikte Trennung gilt wohl auch in Zukunft.

Die gut informierten Quellen haben es längst bestätigt, der neue Apple A16-Chip ist allein für die beiden Pro-Modelle des iPhone 14 reserviert. In den Standardmodellen will Apple hingegen den schon bekannten A15 verbauen, eventuell mit einer leicht anderen Bezeichnung, um die offensichtliche Sparmaßnahme zu kaschieren. Bei einer Ausnahme bleibt es aber nicht. Der bekannte Apple-Insider Ming-Chi Kuo nimmt uns jetzt die Hoffnung auf eine Umkehr im nächsten Jahr. Die strikte Trennung hat Strategie und auch künftig weiter Bestand (Quelle: Ming-Chi Kuo).

In aller Konsequenz bedeutet dies: Nur die teuren Pro-Modelle werden jährlich den aktuellsten Chip erhalten. Die Standardversionen werden dagegen zu Mitteklassemodellen degradiert und erhalten allein den Top-Chip des Vorjahres. Kuo schreibt dazu (übersetzt):

„Der neueste Prozessorchip wird in Zukunft nur noch in den High-End-Modellen des iPhones zu finden sein, sodass ein hoher Anteil von iPhone-High-End-Modellen die Regel sein wird, was die Anbieter von High-End-Kamerakomponenten begünstigt.“