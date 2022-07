Mit dem „Surface Pen“ vereinfacht ihr Eingaben am Surface-Tablet-Computer von Microsoft. So könnt ihr damit zum Beispiel von Hand Schreiben oder Zeichnen. Manchmal reagiert der Surface aber nicht. Was kann man tun, wenn der Surface Pen nicht funktioniert?

Der Stift ist mit einer dünnen Spitze ausgestattet. Im Normalfall müsst ihr damit nicht einmal das Display berühren, um mit dem Surface Pen zu schreiben. Mit den folgenden Tipps behebt ihr Probleme, wenn der Surface Pen bei euch nicht schreiben will.

Surface Pen funktioniert nicht: Fehler & Lösungen

Eine eindeutige Fehlerlösung gibt es nicht. Ihr könnt aber die folgenden Schritte durchgehen, um Störungen zwischen Stift und Gerät zu beheben:

Viele Probleme lassen sich schnell beheben, indem der Stift und der Surface-PC einfach neu gestartet werden .

. In vielen Fällen ist einfach nur die Batterie des Stifts leer . Ihr könnt den Ladestatus prüfen, indem ihr die Taste an der Stiftoberseite gedrückt haltet. Blinkt die LED, ist noch genügend „Saft“ vorhanden. Falls nichts passiert, wechselt die Batterie. Beim „Surface Slim Pen“ lassen sich die Batterien nicht austauschen. Ansonsten benötigt ihr AAAA-Batterien.

Möglicherweise muss der Stift per Bluetooth wieder mit dem Surface verbunden werden. Tippt dafür auf das Windows-Logo in der Taskleiste und steuert das Zahnrad an. Öffnet dort den Bereich „ Geräte ". Sucht nach dem Eintrag für den „Surface Pen" und entfernt ihn. Startet den PC dann neu und koppelt den „Surface Pen" über die Bluetooth-Einstellungen wieder mit dem Rechner. Haltet dafür die Stifttaste f ür ca. 7 Sekunden gedrückt . Sobald die LED leuchtet, befindet sich der Stift im Kopplungsmodus.

werden. Tippt dafür auf das in der Taskleiste und steuert das Zahnrad an. Öffnet dort den Bereich „ “. Sucht nach dem Eintrag für den „Surface Pen“ und entfernt ihn. Startet den PC dann neu und koppelt den „Surface Pen“ über die Bluetooth-Einstellungen wieder mit dem Rechner. Haltet dafür die Stifttaste f . Sobald die LED leuchtet, befindet sich der Stift im Kopplungsmodus. Stellt weiterhin sicher, dass das aktuelle Windows-Update installiert ist.

Oft hilft es auch, die T reiber des Surface Pen neu zu installieren. Drückt auf die Windows-Taste und R beziehungsweise ruft das Ausführen-Menü über die Taskleiste auf. Gebt dort den Befehl „devmgmt.msc" ein und bestätigt mit „OK". Im Geräte-Manager wählt ihr den Abschnitt „ Eingabegeräte (Human Interface Devices") und drückt doppelt auf „ HID-konformer Stift ". Im Abschnitt „Treiber" könnt ihr die „ Treiber aktualisieren ". Geht genauso in den Punkten „Surface Pen Integration" und „Surface Pen Settings" vor. Startet den Rechner neu.

neu zu installieren. Drückt auf die Windows-Taste und R beziehungsweise ruft das Ausführen-Menü über die Taskleiste auf. Gebt dort den Befehl „devmgmt.msc“ ein und bestätigt mit „OK“. Im Geräte-Manager wählt ihr den Abschnitt „ und drückt doppelt auf „ “. Im Abschnitt „Treiber“ könnt ihr die „ “. Geht genauso in den Punkten „Surface Pen Integration“ und „Surface Pen Settings“ vor. Startet den Rechner neu. Gegebenenfalls müsst ihr auch zunächst alle „Surface Pen“-Einträge im Geräte-Manager entfernen und den Stift anschließend erneut einrichten.

Was tun, wenn der Surface Pen nicht schreibt?

Microsoft hat für den Fall, dass es Probleme mit dem Stift gibt, das „Surface Diagnostisc Tool Kit“ in Windows integriert. Damit könnt ihr Probleme so lösen:

Öffnet das Surface-Diagnosetoolkit über das Windows-Start-Menü. Gegebenenfalls müsst ihr das Tool noch herunterladen und installieren. Führt die Anwendung aus. Folgt den Anweisungen, um Fehler zu finden und Probleme zu beseitigen.

Sollte der Stift immer noch nicht gehen, untersucht Folgendes:

Deaktiviert Antiviren-Software und untersucht, ob das Problem immer noch auftritt.

Drückt gleichzeitig den Power- und Leiser-Button am Surface und haltet die TAsten einige Sekunden lang gedrückt . Das Gerät sollte neu starten. Untersucht, ob der Stift jetzt funktioniert.

. Das Gerät sollte neu starten. Untersucht, ob der Stift jetzt funktioniert. Untersucht, ob der Stift mit einem anderen Benutzer oder an einem anderen Surface-PC funktioniert. Schreibt er auch dort nicht, ist das Gerät vermutlich defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden.

