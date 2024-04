iPhone 16: Apple greift tiefer in den Farbkasten – mehr Auswahl für die Kunden

Wenn das iPhone 16 im Herbst auf den Markt kommt, werden Kundinnen und Kunden hinsichtlich der Farben des Handys mehr Auswahl haben. Statt wie bisher nur fünf will Apple gleich sieben Kolorierungen anbieten. Auf was dürfen wir uns da gefasst machen?

Apple Facts

Für manche spielt die Farbe ihres iPhones keine sonderlich große Rolle – kommt ja eh eine Hülle drüber. Wer sein iPhone jedoch „ungeschützt“ verwendet, der dürfte sich für Farbe dann doch mehr interessieren.

Anzeige

iPhone 16: 7 statt nur wie bisher 5 Farben

Diesen Anwenderinnen und Anwender wird Apple einem neuen Gerücht aus China zufolge bald mehr Optionen in die Hand geben. So soll das iPhone 16 Plus zusätzlich zu den schon jetzt bekannten Farben (Blau, Pink, Gelb, Grün und Schwarz) noch in Weiß und Lila erhältlich sein (Quelle: MacRumors).

Schon das iPhone 15 ist sehr farbenfroh:

iPhone 15: Das ist neu Abonniere uns

auf YouTube

Zwar erwähnt das Gerücht nur explizit das iPhone 16 Plus, allerdings unterschieden sich die Farben zwischen dem regulären und dem Plus-Modell bisher noch nie. Insofern ist es mehr als wahrscheinlich, dass die gemachten Aussagen auch für das Standardmodell des iPhone 16 Gültigkeit haben.

Anzeige

Wichtig zu wissen: Auch wenn die Farben des iPhone 15 übernommen werden, so könnten diese Grundfarben dennoch in einer leicht geänderten Ausführung kommen. Schließlich müssen und sollen die sich dann doch vorm Vorgänger unterscheiden. Da die Quelle im fernen China bisher noch neu ist und keine Erfolgstreffer aufweisen kann, sollten die Vorhersagen zu den Farben noch kritisch beäugt werden. Eine Bestätigung durch andere Quellen steht also noch aus.

Anzeige

Apples Farbänderungen bei den Pro-Modellen

Und was tut sich beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max? Gerüchten zufolge wird „Space Black“ das bisherige „Black Titanium“ des iPhone 15 Pro (Max) ersetzen. Selbiges gilt für eine neue Variante in „Rose“. Die soll den bisherigen blauen Titaniumfarbton ersetzen. Das natürliche Titanium wiederum darf in leicht geänderter Fassung weiter existieren, soll aber eher einem Grau entsprechen. Die bisherige weiße Farbe soll dann noch durch ein „Silberweiß“ getauscht werden.

Ob und was davon tatsächlich zutrifft, wird sich im September 2024 herausstellen, wenn Apple das neue iPhone 16 aller Voraussicht nach vorstellen wird.