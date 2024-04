iPhone 16: Apple traut sich noch mal

Kein halbes Jahr mehr und Apple wird der Welt das iPhone 16 präsentieren. Eigentlich sind größere Überraschungen in diesem Entwicklungsstadium ausgeschlossen und doch könnte der Hersteller am Ende nochmals verblüffen. Nämlich dann, wenn sich das erneut aufkommende Gerücht von der Abkehr klassischer Tasten als korrekt herausstellt.

Apple Facts

Wer ein regelmäßiger Gast in der Apple-Gerüchteküche ist, der kann sich noch erinnern. Im Vorfeld des iPhone 15 machten im letzten Jahr Berichte die Runde, denen nach sich Apple von den klassischen Tasten mechanischer Natur verabschieden wollte. Stattdessen kämen kapazitive Buttons zum Einsatz, sogenannte „Solid-State-Tasten“. Der Tastenhub wird bei denen nur durch eine Taptic Engine emuliert. So kennen wir es bereits vom Trackpad der MacBooks oder auch noch vom Homebutton des iPhone SE.

Anzeige

Doch dazu sollte es am Ende nicht kommen. Technische Probleme in der Entwicklung zwangen Apple dazu, sich beim iPhone 15 auf klassische mechanische Tasten zu verlassen.

Beim iPhone 15 verlässt sich Apple noch auf bewährte Tastentechnik:

iPhone 15: Das ist neu Abonniere uns

auf YouTube

iPhone 16 ohne klassische Tasten: Apples zweiter Versuch

Nun will es Apple aber nochmals wissen und traut sich erneut ans heiße Eisen. Zumindest unterstellt dies ein aktueller Branchenbericht. Der verrät, dass die Firma Advanced Semiconductor Engineering einen Auftrag von Apple erhalten hat. Der Deal beinhaltet Module zur Integration von kapazitiven Komponenten mit zwei Taptic-Engine-Motoren. Die sollen auf jeder Seite des iPhones zur Anwendung kommen (Quelle: Economic Daily News).

Anzeige

Der Bericht behauptet ferner, dass Apple die bestehenden physischen Tasten auf beiden Seiten des iPhone 15 durch kapazitive Versionen ersetzen wird, die dem iPhone-16-Nutzer ein haptisches Feedback geben. Ergo: Die aus der Gerüchteküche bekannten „Solid-State-Tasten“.

Anzeige

Knappe Zeitplanung

Laut der Quelle sollen die entsprechenden Komponenten im dritten Quartal dieses Jahres in die Serienproduktion gehen. Eine fürs iPhone 16 zugegeben etwas knappe Produktionsplanung. Daher besteht auch die Möglichkeit, dass die Module erst beim iPhone 17 zum Einsatz kommen.

Sicher ist nur, dass Apple den Gedanken an „Solid-State-Tasten“ auch in Zukunft nicht aufgeben will und sich nochmals traut, das Thema voranzubringen. Fragt sich halt nur, ob wir die Ergebnisse dieser Bemühungen schon in diesem Jahr beim iPhone 16 sehen werden oder erst im kommenden Jahr beim iPhone 17.