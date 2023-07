Eigentlich wollte Apple mit der jüngsten sogenannten „schnellen Sicherheitsmaßnahme“ für iOS 16.5.1 eine schwerwiegende Sicherheitslücke schließen, doch am Ende sorgt das kleine Update selbst für mächtig Ärger bei Webseiten unter anderem von Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. Was ist jetzt zu tun?

Apple selbst hat die iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (a) mittlerweile schon wieder zurückgezogen. Selbiges gilt für die Sicherheits-Patches von iPadOS 16.5.1 und macOS Ventura 13.4.1. Eine Installation des Mini-Updates ist derzeit also nicht mehr möglich.

Apples Sicherheitsmaßnahme für iPhone, iPad und Mac macht Webseiten kaputt

Zuvor veröffentlichte Apple das „Rapid Security Response Update“ fürs iPhone, iPad und den Mac noch mit guten Absichten. Doch schon kurz darauf türmen sich die Beschwerden. Laut Berichten in den Foren bei MacRumors geben unter anderem Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom und andere Webseiten danach eine Warnung aus, dass sie nicht mehr vom Safari-Browser unterstützt werden. Ergo: Das Update macht eine Verwendung im Browser unmöglich (Quelle: MacRumors).

Offensichtlich hat das Update den Safari-Benutzeragenten so verändert, dass er ein kleines (a) enthält, was wiederum dazu führt, dass nun einige Webseiten nicht mehr funktionieren – alles kaputt.

Nun muss Apple also nochmals ran und das Update reparieren und hoffentlich in den nächsten Stunden erneut zur Verfügung stellen. Immerhin besteht die Sicherheitslücke noch und muss nach wie vor gestopft werden.

Apples Update vom iPhone wieder entfernen – so gehts

Was aber, wenn ihr bereits die iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (a) installiert habt? Glücklicherweise integriert Apple hierfür die Option eines Downgrades. Hierfür müsst ihr nur die Einstellungen öffnen, dann zu „Allgemein“ gehen und den Punkt „Info“ ansteuern. Jetzt auf die iOS-Version tippen und im Anschluss „Sicherheitsmaßnahme entfernen“ wählen.

Eine Entfernung des Updates innerhalb von macOS ist ebenso möglich, wenngleich etwas aufwendiger. Eine kurze Anleitung findet sich hierzu bei den Kollegen von MacRumors.

