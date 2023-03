Ob am Handy, PC oder Tablet: WhatsApp ist mittlerweile auf vielen Geräten Zuhause. Nicht überall macht der beliebte Messenger aber eine gute Figur. Vor allem auf Android-Tablets mussten WhatsApp-Nutzer bislang mit Kompromissen leben. Das ändert sich jetzt.

Bei WhatsApp stehen die Räder nie still. Nachdem zuletzt der Status ordentlich aufgebohrt und die Foto-Regeln gelockert wurden, nehmen sich die Entwickler nun die Android-App an sich vor. Die erhält ein sinnvolles Update, das die Verwendung von WhatsApp auf Android-Tablets erheblich bequemer macht.

WhatsApp bekommt angepasste Oberfläche für Android-Tablets

In der WhatsApp-Beta (Version 2.22.21.6) ist eine Tablet-Oberfläche vorhanden (siehe unten). Die zeigt WhatsApp in einem zweispaltigen Layout an. Links finden sich in separaten Listen die Chats, Status-Updates und Anrufe, rechts hingegen das jeweilige Chat-Fenster. Insgesamt erinnert die Tablet-Oberfläche an WhatsApp Web für den PC oder Mac.

Die neue Tablet-Oberfläche von WhatsApp: Links sind Chats, der Status und Anrufe, rechts hingegen ein Chat-Fernster. (Bildquelle: WABetainfo)

Bislang mussten WhatsApp-Nutzer, die den Messenger auf einem Android-Tablet verwendeten, auf eine Tablet-Oberfläche verzichten. Das machte die Nutzung unnötig schwer. So hat der WhatsApp-Chat etwa immer den gesamten Bildschirm eingenommen.

Seit vergangenen Jahr bietet WhatsApp einen Begleitmodus an. In diesem können mehrere Geräte mit ein und derselben Nummer verwendet werden. Wer WhatsApp auf einem Android-Tablet nutzen möchte, muss unter Einstellungen -> Weitere Optionen -> Verknüpfte Geräte das Android-Tablet anmelden.

Neues Feature wird derzeit ausgerollt

Laut WABetainfo wird die Tablet-Oberfläche derzeit in der WhatsApp-Beta 2.22.21.6 für Android ausgerollt (Quelle: WABetainfo). Da WhatsApp neue Funktionen immer in Wellen ausrollt, könne es einige Tage dauern, bis sie bei allen Beta-Testern ankommt.