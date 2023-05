Die Steam-Topseller geben einen guten Eindruck davon, was in der Welt der PC-Spiele gerade so angesagt ist. Ganz oben in der Liste ist jetzt ein gefeiertes Strategiespiel mit jeder Menge Rollenspielpotenzial. Aktuell könnt ihr außerdem noch jede Menge sparen.

Crusader Kings 3 Facts

Strategie auf Steam: Crusader Kings 3 stürmt Topseller-Liste

Mit Crusader Kings 3 könnt ihr ins tägliche Leben eines Königs schlüpfen. Das Strategiespiel von Paradox Interaktive zählt schon seit Release im September 2020 zu den großen Mittelalter-Hits. Jetzt ruft es erneut zum Kreuzzug auf und erobert sich den zweiten Platz in der Liste der Topseller auf Steam (Quelle: Steam).

Der raketenhafte Aufstieg hat gleich mehrere Gründe. So könnt ihr aktuell ordentlich beim Kauf von Crusader Kings 3 sparen. Der Preis auf Steam wurde sauber mit dem Langschwert halbiert. Anstelle von 49,99 Euro müsst ihr nur 24,99 Euro zahlen. Der fette Rabbat erstreckt sich auch auf die vielen DLCs, die seit Release veröffentlicht wurden. Hier könnt ihr jeweils 20 Prozent sparen. Das Angebot ist noch bis zum 18. Mai gültig.

Crusader Kings III Paradox Development Studio

Crusader Kings 3: Das bietet die neue Erweiterung

Die Platzierung in der Topseller-Liste auf Steam dürfte auch etwas mit der neuen Erweiterung für Crusader Kings 3 zu tun haben. Tours & Tournaments erweitert eure Möglichkeiten außerdehal des Schlachtfelds. So könnt ihr jetzt prachtvolle Hochzeiten feiern oder eure Rivalen in Turnieren vom Pferd stoßen. Bei den Fans kommen die Neuerungen gut an. 85 Prozent der Nutzerrezensionen geben dem DLC einen Daumen nach oben. Vom Steam-Rabbat ist er allerdings ausgenommen.

Schaut euch hier den Trailer für Tours & Tournaments an:

Crusader Kings 3: Trailer für Tours & Tournaments

Das große Alleinstellungsmerkmal von Crusader Kings 3 ist, dass ihr keine Nation, sondern eine Dynastie spielt. Dadurch ändert sich euer Charakter und dadurch auch eure Spielweise im Laufe der Zeit immer wieder. So ist einer eurer Könige vielleicht ein großer Krieger, doch sein Sohn schafft die eigenen Rivalen vielleicht lieber im Verborgenen aus dem Weg.