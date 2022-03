Die Arbeiten am Nachfolger des aktuellen MacBook Air schreiten voran. Zuletzt aber beunruhigte ein Bericht von Apple-Insider und -Experte Ming-Chi Kuo, demnach schafft es der neue M2-Chip nicht mehr ins Gehäuse des neuen Mobilrechners. Neueste Quellen widersprechen dem nun, Apple könnte es doch noch packen. Hoffnung macht sich breit.

Auf dem Apple-Event im März hielt sich Apple mit Neuigkeiten zu mobilen Macs zurück, allein der Mac Studio wurde zusammen mit dem Apple Studio Display präsentiert – ein sehr potenter Desktop-Computer mit optischen Anleihen an den Mac mini, aber mit einer klaren Profi-Ausrichtung. Doch das laufende Jahr wird uns auch noch Neuheiten bei den MacBooks bescheren. Heiß erwartet vor allem: Das MacBook Air 2022.

MacBook Air 2022: M1, doch kein M2 – Experte legt sich fest

Ming-Chi Kuo, einer der bekanntesten und zuverlässigsten Insider, widmet sich in der neuesten Vorhersage besagtem Rechner (Quelle: Ming-Chi Kuo via MacRumors). Er bestätigt zunächst eine Reihe schon bekannter Vermutungen aus der Gerüchteszene:

Komplett neues Design – flach und kantig, angelehnt ans MacBook Pro.

Mehr Farben, der iMac-Auswahl nicht unähnlich.

Kein Mini-LED-Bildschirm, dieses Feature bleibt den Pro-Modellen vorbehalten.

Und dann folgt die Hammernachricht, denn statt des lange vermuteten M2, soll doch tatsächlich noch immer nur ein Apple M1 im Gehäuse stecken. Also doch kein neuer Apple-Chip für den Luftikus unter den MacBooks? Kuo ist sich da sicher und wiederholt die Aussage gegenüber den Kollegen von MacRumors. Allerdings deutet er an, dass es sich dabei um eine modifizierte Version des bestehenden M1 handeln könnte. Ob damit dann ein M1 Pro gemeint sein könnte, bleibt unbeantwortet. Wäre aber eher unpassend, schließlich gehört der Chip doch schon dem Namen nach ins MacBook Pro, nicht ins MacBook Air.

Hier droht am Ende also eine dicke Enttäuschung, schließlich ging die Branche bisher fest vom Apple M2 aus, also dem Nachfolger des ersten hauseigenen Mac-Chips. Daraus könnte nun nichts werden und Kundinnen und Kunden müssten ihre Hoffnungen begraben.

Wie lange müssen wir auf Apples Vorstellung noch warten?

Und wann soll die Vorstellung erfolgen? Kuo spricht von der Massenproduktion des MacBook Air 2022 im späten zweiten Quartal oder aber halt im dritten Quartal des Jahres. Sprich im Sommer läuft die Produktion an. Zeigen könnte Apple den Rechner dann folgerichtig im Spätsommer oder Frühherbst – wir vermuten August oder September.