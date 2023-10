Magic: The Gathering – 3 exklusive Preview-Karten zu „Die Verlorenen Höhlen von Ixalan”

Mit Die Verlorenen Höhlen von Ixalan erscheint im November ein brandneues Set für Magic: The Gathering. Einen kleinen Eindruck könnt ihr euch aber jetzt schon machen, denn wir dürfen euch exklusiv drei Karten des Sets vorab präsentieren.

Die Verlorenen Höhlen von Ixalan kehrt auf das gleichnamige Plane zurück, das 2017 sein Debüt feierte und für seine Piraten, Dinosaurier und Vampire bekannt ist. Statt der tropischen Oberfläche steht diesmal allerdings die Unterwelt im Fokus.

Passend dazu dreht sich auch in den Mechaniken des Sets alles um Erkundung und Entdeckung. Die Fähigkeit Erkunden kennen Fans dabei noch aus dem Orignal-Set. Eine Übersicht und Erklärung aller enthaltenen Mechaniken findet ihr im Video:

DIE VERLORENEN HÖHLEN VON IXALAN – MECHANIKEN

Wizards of the Coast hat uns freundlicherweise drei Karten des kommenden Sets zur Verfügung gestellt, die wir euch schon jetzt präsentieren dürfen.

Exklusive Vorschaukarte #1: Kuratorin der Sonnenschöpfung

Entdeckung heißt eine der neuen Mechaniken in Die Verlorenen Höhlen von Ixalan und mit der Kuratorin der Sonnenschöpfung auf dem Spielfeld, sind alle eure Erkundungunskarten gleich doppelt so effektiv!

Kuratorin der Schöpfung // Curator of Sun's Creation

Exklusive Vorschaukarte #2: Unterirdischer Schoner

Der Unterirdische Schoner bringt gleich zwei altbekannte Mechaniken zurück ins Spiel. Erkunden und Bemannen – schließlich handelt es sich bei dem Unterirdischen Schoner um ein Fahrzeug.

Unterirdischer Schoner // Subterranean Schooner

Mit etwas Glück könnt ihr viele der Karten im Set auch als randlose Version mit erweitertem Artwork öffnen. So sieht die randlose Version des Unterirdischen Schoners aus:

Unterirdischer Schoner // Subterranean Schooner

Exklusive Vorschaukarte #3: Tempelglocke

Fans wissen, es gibt keine besseren drei Worte in Magic als „Ziehe eine Karte“. Dementsprechend stark ist die Tempelglocke, da ihre Tap-Fähigkeit kein zusätzliches Mana kostet. Allerdings spendiert ihr dadurch auch allen anderen Spielern eine Karte. Wer sein Deck clever baut, kann sich genau das aber auch zum Vorteil machen. Vor allem im Commander-Format wird euch die Karte womöglich häufiger begegenen.

Tempelglocke // Temple Bell

Wann erscheint Die Verlorenen Höhlen von Ixalan?

Offiziell erscheint das Set Die Verlorenen Höhlen von Ixalan am 17. November. Allerdings habt ihr bereits eine Woche zuvor die Möglichkeit an einem Prerlease-Turnier teilzunehmen. Alle teilnehmenden Läden findet ihr über den offiziellen Locator. Wer hingegen am liebsten digital spielt, kann ab dem 14. November 2023 auf MTG: Arena loslegen. Wir wünschen viel Spaß beim Spielen!