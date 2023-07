Microsoft hat blendende Quartalszahlen vorgelegt – wären da nicht die Surface-Produkte. Hier ist der Umsatz um ganze 20 Prozent eingebrochen. Immer weniger Kunden entscheiden sich für die Laptops und flexible 2-in-1-Geräte. Microsoft bekommt den schrumpfenden PC-Markt deutlich zu spüren.

Microsoft: Surface-Geräte verkaufen sich schlechter

Microsoft hat neue Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Die lesen sich auf den ersten Blick ziemlich gut: Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Konzernumsatz um 8 Prozent auf 56,2 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Das Cloud-Geschäft rund um Azure ist um rund ein Viertel gewachsen. In einem anderen Bereich sieht es hingegen nicht so gut aus. Bei Surface-Geräten steht ein deutlicher Umsatzrückgang in den Büchern.

Mit seinen 2-in-1-Geräten und Laptops hat Microsoft 20 Prozent weniger eingenommen (Quelle: Windows Central). Ganze 339 Millionen US-Dollar weniger als zuvor wurden in die Kassen des Konzerns gespült. Auch wenn der gesamte Bereich „More Personal Computing“ betrachtet wird, zu dem neben Surface-Produkten auch Windows, Xbox und Bing gehören, gab es einen Rückgang von 4 Prozent oder 556 Millionen US-Dollar. Bing und Xbox sorgten für gestiegene Umsätze.

Für Microsoft sind gesunkene Einsätze bei der Consumer-Hardware keine Neuigkeit. Während das Geschäft während der COVID-19-Pandemie und dem daraus resultierenden Home-Office-Boom extrem gut lief, ist der Markt derzeit noch gesättigt. Microsoft und anderen Herstellern bleibt derzeit kaum etwas übrig, als sich auf andere Wachstumsbereiche zu konzentrieren.

Mehr zum aktuellen Surface Pro 9 seht ihr im Video:

Surface Pro 9 vorgestellt

Microsoft plant Surface Laptop Studio 2

Für neuen Schwung könnte das Surface Laptop Studio 2 sorgen, das Microsoft wohl im Frühherbst vorstellt. Es soll neben dem Surface Pro 10 und Surface Go 4 erscheinen und auf einen 14,4-Zoll-Bildschirm setzen. Mit einem neuen Surface Duo ist hingegen nicht mehr zu rechnen.

