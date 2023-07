Vor mittlerweile 15 Jahren führte Microsoft Calibri als neue Standardschriftart für seine Office-Suite ein. Doch nun hat sich das Unternehmen dazu entschieden, den serifenlosen Zeichensatz in Rente zu schicken und durch eine frischere Alternative auszutauschen. Millionen von Nutzern werden sich bald umstellen müssen.

Microsoft 365 ersetzt Calibri durch Aptos

Erst war es Times New Roman, dann Arial und zuletzt Calibri – Microsoft hat die Standardschriftart in seinen Office-Programmen schon öfters ausgetauscht. Doch Calibri begleitet Word-, Excel, PowerPoint- und Outlook-Nutzer nun schon seit rund 15 Jahren. Millionen von Windows- und Office-Kunden haben sich an den Schriftsatz gewöhnt und ihn lieb gewonnen.

Microsoft scheint Calibri inzwischen jedoch anzuöden. Bereits im April 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass man fünf neue Schriftarten in Auftrag gegeben hat (Quelle: Microsoft Design) – eine davon soll Calibris Nachfolge in den Office-Apps antreten. Über zwei Jahre später steht nun endlich das Ergebnis fest: Die ebenfalls serifenlose Schriftart Aptos (früher bekannt als Bierstadt) hat das Rennen gemacht (Quelle: Microsoft Design).

Microsoft hat laut eigenen Angaben bereits damit begonnen, Aptos als Standardschriftart in den Office-Apps Word, Excel, PowerPoint und Outlook auszurollen. In den kommenden Monaten sollen alle Nutzer der besagten Programme Aptos als neue Standardschriftart angezeigt bekommen.

Wie die Schriftart aussieht, könnt ihr euch direkt auf der Webseite des Microsoft-Design-Teams ansehen. Microsoft selbst beschreibt Aptos als professionell, anpassungsfähig und klar.

Office-Nutzer können aufatmen: Calibri bleibt euch erhalten

Gut zu wissen: Microsoft ändert zwar die Standardschriftart in seinen Office-Apps, das heißt jedoch nicht, dass Calibri komplett aus der Font-Auswahl verschwindet. Nutzer haben weiterhin die Möglichkeit, die bekannte Schriftart auszuwählen – ebenso wie deren Vorgänger Times New Roman und Arial.

Die Änderungen wirken sich bislang auf Nutzer von Microsoft 365 aus, Microsofts Abonnement-System für Office-Apps. Auch die kostenlose Web-Variante setzt zukünftig auf Aptos. Microsoft hat zudem angekündigt, dass die Einführung von Aptos lediglich der Startschuss für weitere Änderung im Microsoft-365-Universum ist. In naher Zukunft wolle man die Programme um neue Funktionen erweitern, darunter etwa eine neue Art der Schriftartauswahl, neue Themes, Farben und Hintergründe.

Offen bleibt hingegen, ob Microsoft auch die Standardschriftart unter Windows 11 abändert. Bislang setzt man hier auf eine aktuelle Version von Segoe UI Variable. Wir wagen zu bezweifeln, dass Microsoft hier einen Schnellschuss wagen wird. Zumal mit Windows 12 in wenigen Jahren ja bereits der Nachfolger an den Start geht, wenn man der Gerüchteküche Glauben schenkt.