Windows 11 ist zwar noch keine zwei Jahre alt, doch wenn man den Aussagen eines Insiders Glauben schenkt, könnte Microsofts aktuelles Betriebssystem schon bald wieder zum alten Eisen gehören.

Microsoft-Insider verrät, wann Windows 12 erscheinen soll

Nach einem holprigen Start kam der Windows-11-Zug zuletzt endlich ins Rollen. Immer mehr Nutzer geben klein bei und entschließen sich dazu, von Windows 10 auf das neue Betriebssystem zu wechseln. Doch wenn man einem aktuellen Bericht von WindowsLatest Glauben schenkt, die sich auf Insider-Informationen berufen, scheint Windows 11 nicht mehr lange Microsofts neues Betriebssystem zu bleiben.

Schon im Herbst 2024 soll Microsoft demnach Windows 12 an den Start bringen. Im Laufe des darauffolgenden Jahres soll das neue Betriebssystem dann weiter ausgerollt werden. Bereits Ende Mai hat Microsoft während der offiziellen Build-Developer-Konferenz erste Hinweise gestreut, die auf die Existenz eines „Next-Gen-Windows“ deuten. In der Vergangenheit nutzte das Unternehmen ähnliche Formulierungen, wenn es um ein komplett neues OS ging – daher ist es nicht weit hergeholt, auch jetzt davon auszugehen, dass Microsoft intern schon an einem Nachfolger von Windows 11 arbeitet.

Welche neuen Funktionen wird Windows 12 bieten?

Bislang hat Microsoft noch nicht offiziell bestätigt, dass überhaupt schon an Windows 12 gearbeitet wird. Trotzdem gibt es bereits erste Hinweise aus der Gerüchteküche zu den kommenden Funktionen und Schwerpunkten von Windows 12.

So soll etwa die Taskbar, die bisher unten am Bildschirm verankert ist, zu einer schwebenden Taskbar umgewandelt werden. Apple-Nutzer kennen dieses Design bereits aus macOS. Zusätzlich scheint Microsoft bei der Entwicklung von Windows 12 ein besonderes Augenmerk auf die Integration von ARM-Prozessoren zu setzen. Diese kommen bislang hauptsächlich in Smartphones, Tablets und einigen Laptops – vorrangig Apple-Geräte – zum Einsatz.

Gut möglich, dass Microsoft davon ausgeht, dass auch andere PC-Hersteller auf den Trend aufspringen werden und die Ära der klassischen x86-Prozessorarchitektur langsam endet. Dass Microsoft sich mit diesem Schritt darauf vorbereitet, doch noch einmal den Mobile-Markt erobern zu wollen, wagen wir hingegen zu bezweifeln.

Zudem soll Microsoft in Windows 12 noch stärker auf die Integration von KI-Funktionen setzen. Wie genau diese jedoch aussehen soll, ist bislang noch nicht bekannt.

Bei den hier genannten Informationen handelt es sich aktuell lediglich um Gerüchte und mutmaßliche Insider-Infos. Microsoft hat diese nicht bestätigt. Gut möglich also, dass Windows 11 uns doch noch etwas länger begleiten wird.

Gerade erst auf Windows 11 umgestiegen? Dann haben wir ein paar praktische Einsteiger-Tipps für euch:

