(Bildquelle: Lucasfilm Ltd. / Disney)

Es läuft nicht gut für Disney. Experten gehen davon aus, dass Indiana Jones und das Rad des Schicksals der größte Kino-Flop des Jahres für das erfolgsverwöhnte Unternehmen werden könnte. Wir nennen euch alle Zahlen und fassen euch die ganze Situation zusammen.

Indiana Jones 5 entwickelt sich zum Desaster

Das Kinojahr 2023 hält für Disney ein paar echte Enttäuschungen parat. Erst floppte Ant-Man and the Wasp: Quantumania gehörig an den internationalen Kinokassen, dann legte Pixars Elemental einen katastrophalen Start hin und schlussendlich ist auch die Realverfilmung Arielle, die Meerjungfrau kein kommerzieller Überflieger geworden.

Das alles verblast aber in Anbetracht des Umstands, dass ausgerechnet Indiana Jones 5, auch bekannt als Indiana Jones und das Rad des Schicksals, seine Kino-Laufbahn neuesten Schätzungen zufolge mit einem Einspielergebnis von weniger als 400 Millionen US-Dollar beenden wird.

Aktuell verzeichnet das neueste Abenteuer von Indiana Jones Einnahmen von rund 336 Millionen US-Dollar (Quelle: Box Office Mojo). Ein desaströses Ergebnis, wenn man die Produktionskosten von 329 Millionen US-Dollar berücksichtigt. Dazu kommen rund 100 Millionen US-Dollar für die Werbekampagne. Über den Daumen gepeilt müsste der fünfte Teil mehr als 858 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einnehmen, um seine Kosten wieder einzuspielen.

„Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ - Trailer Deutsch

Die Geister der Vergangenheit

Der Verlust für Disney ist also immens und vermutlich sogar ein historischer Tiefpunkt. In der Vergangenheit hat der Konzern zwar schon einige Kino-Flops verkraften müssen, darunter John Carter – Zwischen zwei Welten oder auch Lone Ranger, aber Indiana Jones und das Rad des Schicksals könnte selbst diese kolossalen Flops in den Schatten stellen. Absolute Gewissheit wird es natürlich erst geben, wenn der Film nicht mehr im Kino läuft.

Bei der Konkurrenz läuft es nicht viel besser:

Da aber bereits demnächst andere große Blockbuster starten, wie zum Beispiel Barbie oder Oppenheimer, wird es definitiv nicht leichter für den schwächelnden Film.

