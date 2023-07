Diese Serie ist einfach nicht totzukriegen: Futurama kehrt nach 10 Jahren erneut zurück. Wir zeigen euch den ersten Trailer und verraten euch, was ihr über die beliebte Sci-Fi-Serie des Simpsons-Schöpfers wissen müsst.

Hinweis: Die erste Folge der neuen Staffel Futurama steht ab sofort auf Disney+ zur Verfügung. Die erste Folge der neuen Staffel Futurama steht ab sofort auf Disney+ zur Verfügung. Auf Rotten Tomatoes steigt die Serie indessen mit einem beeindruckenden Kritiker-Score von 100 Prozent ein.

Ursprüngliche Meldung vom 13. Juli 2023:

Futurama ist (mal wieder) zurück

Wenn eine geliebte Serie nach x Jahren zurückkehrt, dann sind die Fans für gewöhnlich ganz aus dem Häuschen. Der Kultserie Futurama gelingt dieses Kunststück nun aber schon ein zweites Mal. Am 24. Juli 2023 feiert die Crew um Fry, Bender und Leela ihr erneutes Comeback auf Disney+. Im Gepäck neue Folgen und ganz viel Chaos.

Den deutschen Trailer zur neuen Staffel könnt ihr euch hier ansehen:

FUTURAMA neue Staffel Trailer German Deutsch (2023)

Ursprünglich lief die Serie zwischen 1999 und 2003 in den USA, wurde dann aber eingestellt. 2007 folgte dann das erste Comeback, welches sich bis in Jahr 2013 zog. Das Ergebnis: 140 Folgen und 7 Staffeln. Nun holt Streaming-Gigant Disney Futurama ein weiteres Mal zurück und spendiert der quirligen Sci-Fi-Serie 20 neue Episoden.

In Deutschland könnt ihr die Serie über Disney+ verfolgen. Es gibt allerdings ein paar Haken. Und zwar haben Figuren wie Leela, Professor Farnsworth oder auch Dr. Zoidberg neue Synchronstimmen in der deutschen Fassung. Das hat unterschiedliche Gründe. Der Original-Sprecher von Professor Farnsworth ist zum Beispiel bereits im Ruhestand, während die Sprecherin von Leela inzwischen in Kanada lebt. Knallharte Synchro-Fans müssen sich also umgewöhnen.

Der allgemeinen Euphorie tut das aber keinen Abbruch. Die Mehrheit der Fans freut sich einfach auf ein erneutes Wiedersehen mit den kultigen Figuren und ihren verrückten Abenteuern.

Das große Comeback der Animationsserien

Futurama ist übrigens nur eine von vielen Zeichentrickserien, die im Folge der Streaming-Revolution eine zweite oder in diesem Fall sogar eine dritte Chance bekommen. Die Agentenserie Totally Spies erhält zum Beispiel auch eine Neuauflage:

